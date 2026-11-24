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Prvotimac Bajern Minhena koji je tek napunio 18 godina potpuno iskreno govori o tome da ne bi znao čime će se baviti da nije fudbaler.

1/4 Vidi galeriju Bajern Minhen - Arsenal 2:2 Liga šampiona Foto: Eibner-Pressefoto, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Heike Feiner, HMB Media / Alamy / Profimedia

“Nisam imao plan B. Ni sada ne bih znao šta da radim da nisam fudbaler. Generalno, nisam baš pametna osoba, moram da priznam. Roditelji su mi stalno govorili da bi trebalo da završim školu, ali ja to nisam želeo. Svako jutro sam ustajao i želeo samo da igram fudbal”, prenose nemački mediji Karlove reči koji dodaje

“Srećom, sa fudbalom je sve ispalo kako treba. Još uvek se vraćam, propustio sam Mundijal zbog povrede, i mislim da ću uskoro biti na maksimumu”, podvukao je tinejdžer koji je na 15 mečeva postigao tri gola.