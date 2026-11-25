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Velika tragedija potresla je fudbalski svet!

Nekadašnji švedski reprezentativac Ken Fagerberg preminuo je u 37. godini, a vest o njegovoj smrti potvrdili su njegovi roditelji. Bivši napadač pronađen je mrtav u svom krevetu na Farskim Ostrvima, gde je živeo nakon završetka fudbalske karijere. Uzrok smrti za sada nije poznat.

Fudbalska javnost u Švedskoj i Danskoj oprašta se od nekadašnjeg velikog talenta, čija je karijera počela veoma obećavajuće. Fagerberg je pažnju na sebe skrenuo još kao tinejdžer, kada je u dresu švedskog Orgritea 2007. godine postigao 12 golova na 22 utakmice.

Njegov talenat nije prošao nezapaženo, pa je ubrzo usledio transfer u danski Midtjiland, gde se od njega mnogo očekivalo.

Vest o smrti potvrdili su njegovi roditelji za švedski list "Geteborgs-Posten", a posebno potresne bile su reči njegovog oca Gorana Fagerberga.

"Bio je najljubazniji čovek na svetu i imao je srce od zlata", rekao je njegov otac.

Prema pisanju švedskih medija, porodica je saznala za tragediju u ponedeljak, kada je Ken pronađen mrtav u svom krevetu. Okolnosti smrti za sada nisu razjašnjene.

1/4 Vidi galeriju Ken Fagerberg Foto: Sebastian Lamotte / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Erik Simander / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Veliki talenat

Fagerberg je važio za jednog od najperspektivnijih mladih napadača Švedske. Posle dobrih partija u Orgriteu preselio se u Dansku, gde je nosio dres Midtjilanda, Viborga, Horsensa i Vendsisela.

Igrao je i za švedske klubove Asirisku i Ljungskile, a nastupao je za mlađe reprezentativne selekcije svoje zemlje. Za reprezentaciju Švedske do 19 godina odigrao je šest utakmica, dok je jednom nastupio i za selekciju do 21 godine.

Ipak, njegova karijera nije dostigla visine koje su mu mnogi predviđali.

Njegov otac smatrao je da je Ken imao ogroman potencijal.

"Bio je veoma talentovan. Mogao je da ode mnogo dalje da se samo malo više potrudio",rekao je Goran.

Borba sa porocima

Fagerberg je pre nekoliko godina u razgovoru za danski podkast "Bold.dk" otvoreno govorio o teškom periodu svog života i problemima sa alkoholom i drogama.

Priznao je da je tokom karijere vodio destruktivan način života i da nije uspeo da iskoristi sav fudbalski potencijal koji je posedovao.

Govorio je i o tome koliko mu je fudbal pomogao da ne potone još dublje.

Ipak, poslednje poglavlje života proveo je na Farskim Ostrvima, gde je nastavio da se bavi fudbalom, a kasnije radio i kao trener.

Tamo je ostao i nakon završetka igračke karijere.

Vest o njegovoj smrti duboko je potresla ljude koji su ga poznavali, a iza njega je ostala uspomena na talentovanog fudbalera i čoveka kojeg je porodica opisala kao osobu velikog srca.