DEJAN STANKOVIĆ SEDA NA KLUPU SVETSKOG VELIKANA?! Bivši trener Zvezde ide tamo gde ga NIKO NIJE OČEKIVAO: Plasirana BOMBA - ovo su svi detalji!
- Al Ahli je smenio Huseina Amutu posle neočekivanog poraza od Piramidsa i traži novog trenera.
- Među kandidatima se pominje Dejan Stanković, a egipatski mediji navode da je kontakt sa njegovim predstavnicima već uspostavljen.
Uprava Al Ahlija, jednog od najvećih klubova u Africi, odlučila je da prekine saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Huseinom Amutom nakon neočekivanog neuspeha na domaćem terenu protiv Piramidsa.
Ovaj poraz izazvao je burne reakcije u redovima giganta iz Kaira, zbog čega su čelnici kluba povukli radikalan potez i rastali se sa trenerom. Klub u čijim se vitrinama nalazi čak 45 trofeja prvaka Egipta i 12 titula šampiona Afrike sada je u potrazi za novim strategom koji će preuzeti ekipu u nastavku sezone.
Odmah nakon vesti o odlasku Amute počele su spekulacije o njegovom nasledniku, a jedno ime posebno privlači pažnju ljubitelja fudbala u Srbiji - Dejan Stanković.
Uspostavljen direktan kontakt?
Kako prenose pojedini egipatski mediji, među kojima je i „Kora1two“, nekadašnji kapiten srpske reprezentacije nalazi se na listi potencijalnih kandidata za klupu slavnog kluba.
Prema navodima istih izvora, Stankovićev agent je navodno potvrdio da je direktna komunikacija između srpskog stručnjaka i predstavnika Al Ahlija već uspostavljena.
Ipak, zvanične potvrde da će do dogovora i doći za sada nema, pa ostaje da se vidi da li će Stanković zaista dobiti priliku da preuzme jedan od najtrofejnijih klubova afričkog fudbala.
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