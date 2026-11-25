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Uprava Al Ahlija, jednog od najvećih klubova u Africi, odlučila je da prekine saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Huseinom Amutom nakon neočekivanog neuspeha na domaćem terenu protiv Piramidsa.

Ovaj poraz izazvao je burne reakcije u redovima giganta iz Kaira, zbog čega su čelnici kluba povukli radikalan potez i rastali se sa trenerom. Klub u čijim se vitrinama nalazi čak 45 trofeja prvaka Egipta i 12 titula šampiona Afrike sada je u potrazi za novim strategom koji će preuzeti ekipu u nastavku sezone.

Odmah nakon vesti o odlasku Amute počele su spekulacije o njegovom nasledniku, a jedno ime posebno privlači pažnju ljubitelja fudbala u Srbiji - Dejan Stanković.

1/14 Vidi galeriju Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport

Uspostavljen direktan kontakt?

Kako prenose pojedini egipatski mediji, među kojima je i „Kora1two“, nekadašnji kapiten srpske reprezentacije nalazi se na listi potencijalnih kandidata za klupu slavnog kluba.

Prema navodima istih izvora, Stankovićev agent je navodno potvrdio da je direktna komunikacija između srpskog stručnjaka i predstavnika Al Ahlija već uspostavljena.

Ipak, zvanične potvrde da će do dogovora i doći za sada nema, pa ostaje da se vidi da li će Stanković zaista dobiti priliku da preuzme jedan od najtrofejnijih klubova afričkog fudbala.

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