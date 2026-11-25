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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić svojevremeno je otvoreno govorio o bliskosti sa bivšim saigračima, sa kojima je delio mnogo više od svlačionice i fudbalskog terena.

Njihovo druženje bilo je toliko intenzivno da su pojedini gotovo živeli u njegovom domu, a njegova supruga Mirka Vasiljević za njih je imala posebnu ulogu.

Savić je u jednom od ranijih intervjua otkrio da se ekipa okupljala gotovo svakodnevno, da su zajedno išli na ručkove, večere i pića, ali i da su njegovi saigrači često noćili kod njega.

- Verujte mi da nije prošao dan, a da nas minimum četvorica ili petorica ne bismo proveli zajedno! Svaki put posle treninga išli smo na piće, ručak ili večeru! Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača! Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju - ispričao je Vujadin kroz smeh.

Posebno zanimljiv bio je odnos njegovih saigrača sa Mirkom Vasiljević. Glumica je, kako je Savić otkrio, za čitavo društvo bila mnogo više od supruge njihovog prijatelja. Dobila je čak i nadimak „keva“, a nije joj predstavljalo problem ni da ih ugosti, spremi im hranu ili opere veš.

- On, ali i svi ostali, moju Mirku su zvali „kevo“. Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali! I uvek neko loženje, pevanje Zvezdinih pesama! To mi sada najviše nedostaje! Što nisam u Srbiji da budem sa njima! – govorio je Savić u periodu kada je karijeru nastavio u inostranstvu.

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Koliko je njihovo prijateljstvo bilo posebno, pokazala je i jedna anegdota iz pozorišta „Akademija 28“. Savić je tada poveo desetak prijatelja, zajedno sa njihovim partnerkama, na predstavu u kojoj je igrala Mirka. Međutim, pre nego što su glumci izašli na scenu, društvo je odlučilo da se malo našali sa Markom Gobeljićem.

Ponudili su mu novac da izađe na binu i uradi nekoliko sklekova, ali je on odbio. Žule, međutim, nije imao takvu dilemu.

- Pred izlazak glumaca na scenu ponudili smo Gobelji lepu sumu novca da izađe na binu i uradi sklekove. Odbio je rekavši da nema šanse! Onda smo Žuletu ponudili duplo više i on je odmah pristao. Izašao je na binu, odradio deset sklekova i pobrao velike aplauze. Sala je bila dupke puna, nekoliko stotina ljudi. Publika se opustila, sjajno prihvatila naše zezanje i napravila još bolju atmosferu pred početak predstave. Mirka nije imala pojma šta smo radili, saznala je tek posle – ispričao je Savić.

1/4 Vidi galeriju Vujadin Savić Foto: Kurir Sport

Inače, Vujadin Savić se trenutno nalazi na školovanju za trenersku licencu. Posle igračke karijere plan mu je da bude uspešan u trenerskom zanatu.