U specijalnoj emisiji "Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom" možete čuti sve što vas zanima o prvom, istorijskom, prvoligaškom futsal večitom derbiju...
Fudbal
ISTORIJSKI VEČITI DERBI! Sve o do sada neviđenom okršaju Crvene zvezde i Partizana! (VIDEO)
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Crvena zvezda i Partizan odigraće istorijski večiti derbi - prvi u Prvoj futsal ligi Srbije.
Tim povodom snimljena je i specijalna emisija Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom gde je tema bila predstojeći okršaj večitih rivala. Susret je na programu u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu, a u ovoj emisiji možete čuti detaljnu analizu, izjave aktera, informacije o ulaznicama i TV prenosu, anegdote sa nekih prethodnih derbija...
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