Tim povodom snimljena je i specijalna emisija Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom gde je tema bila predstojeći okršaj večitih rivala. Susret je na programu u ponedeljak, 30. novembra, od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu, a u ovoj emisiji možete čuti detaljnu analizu, izjave aktera, informacije o ulaznicama i TV prenosu, anegdote sa nekih prethodnih derbija...