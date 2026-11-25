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Spektakularan gol Džuda Belingema oduševio je navijače Real Madrida, ali jedan kadar sa tribina posebno je privukao pažnju ljubitelja fudbala!

Legendarni španski teniser Rafael Nadal pratio je utakmicu protiv PSV-a u društvu svog sina, a reakcija mališana na majstoriju engleskog reprezentativca postala je pravi hit na društvenim mrežama!

1/4 Vidi galeriju Rafael Nadal sa sinom prati meč Real - PSV Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Real Madrid je u petom kolu ligaške faze Lige šampiona savladao PSV rezultatom 5:1, i to posle velikog preokreta. Gosti iz Holandije vodili su na poluvremenu, ali je madridski velikan u nastavku pokazao snagu i potpuno preuzeo kontrolu nad utakmicom.

Ipak, jedan od najlepših trenutaka večeri dogodio se u 60. minutu, kada je Džud Belingem izveo pravu fudbalsku magiju. Englez je sjajno primio loptu, podigao je u vazduh i spektakularnim volejom pogodio mrežu za preokret i vođstvo Reala od 2:1!

Čitav stadion "Bernabeu" eksplodirao je od oduševljenja, a među onima koji nisu mogli da sakriju emocije bili su i Rafael Nadal i njegov sin Rafael Junior.

Kamera uhvatila reakciju koja je osvojila internet!

Kamere su zabeležile trenutak u svečanoj loži, a snimak oca i sina ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama. Mali Rafael Junior bio je potpuno oduševljen onim što je video na terenu, dok ni njegov slavni otac nije krio koliko ga je pogodak impresionirao.

Reakcija dečaka posebno je raznežila ljubitelje sporta, pa su brojni strani mediji preneli ovaj simpatičan prizor. Navijači su imali priliku da vide i drugu stranu slavnog tenisera - Rafaela Nadala u ulozi oca, koji sa naslednikom deli ljubav prema Real Madridu.

Nadal je nedavno dobio i važnu ulogu u Real Madridu!

Nije tajna da je Nadal veliki navijač kraljevskog kluba, a njegova povezanost sa Realom sada je dobila i zvaničnu dimenziju. Legendarni teniser nedavno je postao član upravnog odbora madridskog velikana.

Nadal je i prethodnih dana bio na tribinama "Bernabeua", gde je zajedno sa porodicom proslavljao pobedu nad Seltom, a sada je ponovo privukao pažnju u društvu sina.

Što se utakmice tiče, Real je nakon Belingemovog pogotka nastavio da melje rivala. Kilijan Mbape postigao je dva gola, a u strelce se upisao i Vinisijus Žunior, pa je na semaforu na kraju stajalo ubedljivih 5:1.

Ipak, pored velike pobede Madriđana i čarolije Džuda Belingema, jedan od najlepših prizora večeri stigao je upravo sa tribina - iz lože u kojoj su Rafael Nadal i njegov sin zajedno uživali u fudbalskoj magiji!