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Pep Gvardiola mogao je da postane selektor reprezentacije Italije, ali je ipak odbio poziv koji je, kako sam priznaje, za njega predstavljao ogromnu čast!

Slavni španski stručnjak prvi put je otvoreno govorio o kontaktima sa Italijanima i otkrio zbog čega nije želeo da preuzme "Azure".

U razgovoru za ESPN, Gvardiola je priznao da je imao kontakte sa ljudima iz italijanskog fudbalskog saveza, ali da je u tom trenutku osećao da mu je neophodan odmor.

"Prvi put govorim o ovome, ali da, razgovarao sam sa njima. Bilo mi je gotovo neprijatno da odbijem Italiju", otkrio je Gvardiola.

Španski stručnjak nije krio koliko mu je prijala ideja da vodi jednu od najtrofejnijih reprezentacija na svetu. Naprotiv, smatra da bi takav posao predstavljao ogromnu čast, ali je posle dugogodišnjeg rada na najvišem nivou odlučio da napravi pauzu.

"To bi bila jedna od najvećih časti u mojoj karijeri", istakao je Gvardiola.

1/6 Vidi galeriju Gvardiola nekad i sad Foto: News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport, EPA/Shaun Botterill

Maldini i Leonardo pokušali da ga dovedu na klupu Azura

Posebno je zanimljivo ko je pokušao da privoli slavnog trenera da preuzme Italiju. Prema njegovim rečima, kontaktirali su ga Paolo Maldini i Leonardo, nekadašnji asovi Milana, koji su razgovarali s njim u ime Italijanskog fudbalskog saveza.

Ipak, ni njihova imena ni veličina reprezentacije nisu promenili njegovu odluku.

"Shvatio sam da mi treba pauza", objasnio je Gvardiola.

Španac je istakao da je iza njega čak 18 godina trenerskog posla, tokom kojih je živeo u ritmu utakmica na svaka tri dana. Posle takvog tempa želeo je da se posveti sebi i napravi predah od svakodnevnog fudbalskog pritiska.

Saudijci ga žele, a povezivali su ga i sa Amerikancima

Gvardiola je posle deset godina napustio klupu Mančester sitija i trenutno je bez trenerskog angažmana. Njegovo ime se u međuvremenu povezivalo sa pojedinim klubovima iz Saudijske Arabije, ali i sa mogućnošću da preuzme tamošnju nacionalnu selekciju.

Pominjao se i kao potencijalni kandidat za selektora reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, nakon odlaska Maurisija Poketina, koji je prema navodima iz teksta prešao u Mančester junajted i preporučio upravo Gvardiolu kao mogućeg naslednika.

Ipak, čini se da slavni trener trenutno ne razmišlja o novom poslu. Ponude ne nedostaju, interesovanje velikih fudbalskih imena postoji, ali Gvardiola je očigledno odlučio da ovog puta fudbal stavi u drugi plan i uzme predah.

Italijani su tako ostali bez jednog od najcenjenijih trenera današnjice, a Gvardiola je propustio priliku da sedne na klupu reprezentacije čije bi vođenje, kako sam priznaje, predstavljalo ogromnu čast.