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Čukarički je godinama unazad prepoznatljiv po afirmaciji mladih fudbalera, a jedan od momaka čije bi ime u narednom periodu trebalo zapamtiti je Endrju Marić.

Talentovani fudbaler dobio je priliku da debituje za prvi tim Brđana krajem oktobra, na utakmici protiv Loznice u Kupu Srbije. Na istom susretu prve minute u seniorskoj konkurenciji upisao je i Luka Matijašević, čime je klub sa Banovog brda još jednom pokazao da ozbiljno računa na fudbalere iz svoje omladinske škole.

A nepuna četiri meseca kasnije Marić je zablistao i na međunarodnoj sceni. Štoper Čukaričkog proglašen je za najboljeg igrača utakmice između Srbije i Japana (1:0) na Svetskom prvenstvu za kadete u Kataru. Ovom pobedom Orlići su obezbedili plasman u nokaut fazu Mundijalita, s obzirom na to da su prethodno savladali selekciju Hondurasa (2:0).

Marić je bio jedan od najzaslužnijih što je ekipa selektora Igora Matića sačuvala mrežu protiv izuzetno kvalitetne azijske selekcije. Dominirao je u duelima, odlično čitao igru protivnika, a pokazao je i zavidnu sigurnost prilikom iznošenja lopte. Sve to iako je godinu dana mlađi od većine učesnika Mundijalita, a na kraju je zvanično i proglašen za igrača utakmice.

Ko je Endrju Marić?

Endrju Marić rođen je 20. avgusta 2010. godine, otac mu je Srbin, a majka iz Obale Slonovače. Fudbalom je počeo da se bavi sa sedam godina, upravo u Čukaričkom, čiji je član od tada. Prošao je sve mlađe kategorije belo-crnih, a uglavnom je nastupao i za starije selekcije, što je i sada slučaj, igra u Omladinskoj ligi Srbije, iako je još uvek kadet.

U februaru 2025. godine, zajedno sa Danilom Feketeom, potpisao je ugovor sa Čukaričkim. Još tada je trener u mlađim kategorijama kluba sa Banovog brda Aca Tomović isticao da se radi o jednom od najperspektivnijih fudbalera u Srbiji u njegovom godištu. Pored pozicije štopera, Marić može da odgovori i zahtevima na mestu defanzivnog veznog.

1/3 Vidi galeriju Endrju Marić Foto: Fss

Zanimljivo, Marić je 2023. godine bio predstavnik omladinske škole Čukaričkog na finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde, kada je stajao pored trofeja namenjenog osvajaču najmasovnijeg domaćeg takmičenja. Već tada je maštao o tome da jednog dana bude akter takvih utakmica u dresu matičnog kluba.

Prvi veliki korak napravio je 28. oktobra 2026. godine. U pobedi Čukaričkog protiv Loznice (2:1) debitovao je sa 16 godina, dva meseca i osam dana i postao drugi najmlađi debitant u istoriji kluba sa Banovog brda. Ispred njega je samo Danilo Fekete, koji je prvi nastup za seniorski tim zabeležio sa 16 godina i 13 dana.

Marić je već godinama član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, a priznanje za najboljeg pojedinca utakmice na Svetskom prvenstvu svakako je najveće individualno dostignuće u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Čukarički je prethodnih godina srpskom fudbalu podario brojne talentovane igrače, standardni članovi „A“ selekcije Srbije su Đorđe Petrović i Mihajlo Cvetković, momci koji su stasali na Banovom brdu. Sada na istom mestu stasava još jedna izuzetno perspektivna generacija. Endrju Marić je svakako jedan od njenih predvodnika, momak o kojem će se u godinama koje dolaze tek pričati.

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