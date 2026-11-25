SUDIJA IZ BOSNE IZAZVAO HAOS U LIGI ŠAMPIONA! Priznao gol koji niko nije video! Odmah je stiglo objašnjenje, a VAR je hitno reagovao!
U centru pažnje našao se sudija Irfan Peljto iz Bosne i Hercegovine, koji je u samoj završnici susreta priznao gol domaćeg tima, iako lopta nije prešla gol-liniju.
Sve se dogodilo u 87. minutu. Gonsalo Boržes je uputio centaršut sa desne strane, a Načo Feri je skočio i glavom uputio loptu ka golu Porta.
Golman gostiju Diogo Kosta uspeo je da interveniše i odbije loptu, koja je potom pogodila stativu i vratila se pravo u njegove ruke.
Šok i haos
Sudija Peljto je dobio signal na svom satu da je lopta prešla gol-liniju, zbog čega je pokazao na centar terena. Fudbaleri i navijači Fejnorda su počeli da slave izjednačenje, dok su igrači Porta žestoko protestovali.
Ubrzo su reagovale sudije iz VAR sobe i nakon pregledanog snimka je postalo jasno da lopta nije celim obimom prešla gol-liniju, pa je pogodak poništen, a Porto je sačuvao prednost.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Portugalci su tako odneli sva tri boda iz Roterdama, a utakmica je ostala upamćena po jednom od najbizarnijih trenutaka ove sezone.
Bonus video: