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U centru pažnje našao se sudija Irfan Peljto iz Bosne i Hercegovine, koji je u samoj završnici susreta priznao gol domaćeg tima, iako lopta nije prešla gol-liniju.

Sve se dogodilo u 87. minutu. Gonsalo Boržes je uputio centaršut sa desne strane, a Načo Feri je skočio i glavom uputio loptu ka golu Porta.

Golman gostiju Diogo Kosta uspeo je da interveniše i odbije loptu, koja je potom pogodila stativu i vratila se pravo u njegove ruke.

Šok i haos

Sudija Peljto je dobio signal na svom satu da je lopta prešla gol-liniju, zbog čega je pokazao na centar terena. Fudbaleri i navijači Fejnorda su počeli da slave izjednačenje, dok su igrači Porta žestoko protestovali.

Ubrzo su reagovale sudije iz VAR sobe i nakon pregledanog snimka je postalo jasno da lopta nije celim obimom prešla gol-liniju, pa je pogodak poništen, a Porto je sačuvao prednost.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Portugalci su tako odneli sva tri boda iz Roterdama, a utakmica je ostala upamćena po jednom od najbizarnijih trenutaka ove sezone.

Bonus video: