NaslovnaSportFudbalFejenord - Porto 0:1 Liga šampiona najzanimljiviji detaljiFudbalMINIMALAC PORTA U HOLANDIJI: Pogledajte kako je portugalski velikan srušio ekipu Fejenorda (VIDEO)Prenosi: Kurir SportSre, 25.11.2026. 10:56hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborFejenord - Porto Foto: Anthony Benoit / imago sportfotodienst / ProfimediaSusret je završen rezultatom 0:1...Slušaj vest Fudbaleri Porta savladali su Fejenord u gostima rezultatom 1:0. Pogledajte detalje sa ovog meča... Ne propustiteFudbalREMI U LONDONU: Pogledajte kako su Arsenal i Borusija iz Dortmunda odigrali nerešeno u Ligi šampiona (VIDEO)FudbalAEK PRUŽIO ŽESTOK OTPOR ITALIJANIMA, ALI JE MORAO DA POLOŽI ORUŽJE: Pogledajte kako je Komo savladao četu Marka Nikolića (VIDEO)FudbalPSV POVEO, PA NALJUTIO MADRIĐANE: Pogledajte kako je Real demolirao holandskog velikana (VIDEO)FudbalLAJPCIG SA POLA GASA SRUŠIO LANS: Pogledajte detalje sa ove utakmice (VIDEO) BONUS VIDEO: 00:21Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir