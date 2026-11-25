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Nakon što je izostavljen iz startne postave kako bi se odmorio, Belingem je ušao sa klupe na poluvremenu i preporodio napad Reala na stadionu "Santjago Bernabeu", postigavši sjajan gol na putu ka pobedi od 5:1 nad holandskim klubom.

"Očigledno je da je Džud drugačiji tip igrača i dao nam je ono što nismo imali u prvom poluvremenu. Promenio je tok utakmice, postigao je neverovatan gol", rekao je Murinjo posle utakmice.

Žoze Murinjo je naveo da je Belingem osećao umor posle prošle utakmice i da je želeo da mu pruži malo odmora.

"Mislio sam, verovatno pogrešno, da možemo da pobedimo bez njega. Želeo sam da ga zaštitim koliko god je to moguće", rekao je Murinjo.

1/7 Vidi galeriju Džud Belingem u dresu Reala Foto: Screenshot, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Brutalan gol Belingema

Sam Belingem je nakon utakmice rekao "nema pojma" šta je uradio kod gola.

"Zaista ne znam. Imao sam loptu u dobroj poziciji i pomislio sam da šutiram. Uradio sam to i bio je gol", rekao je Belingem.

"Prvo poluvreme je bilo teško i navijačima je lako da postanu negativni, ali kada su pozitivni, tim igra hiljadu puta bolje. Zato nam je to potrebno na svakoj utakmici, za svakog igrača. I uveren sam da ćemo pobeđivati", dodao je on.

To je bio Belingemov sedmi gol za Real ove sezone.

"Bio je to jedan od onih trenutaka kada samo kažete: 'Vau'", rekao je vezni igrač Rala Bernardo Silva komentarišući pogodak Belingema.

Fudbaler Reala Federiko Valverde istakao je da je Belingem odigrao odličnu utakmicu.

"Mučili smo se da zadržimo loptu iza njihovih veznih igrača, a kada je Džud ušao, doneo nam je neophodnu mirnoću za kontrolu poseda", rekao je Valverde.

Ovo je bila peta uzastopna pobeda Reala u ligaškoj fazi Lige šampiona ove sezone i deseti trijumf u nizu u svim takmičenjima.

Real Madrid zauzima prvo mesto na tabeli Lige šampiona sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, a u narednom kolu gostovaće Arsenalu.

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