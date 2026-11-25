Žoao Feliks postigao je pogodak za TV špice...
Fudbal
AU, ŠTA JE OVO?! DAJTE ČOVEKU "PUŠKAŠA": Nestvaran gol legendarnog Portugalca - makazice sa 16 metara, ovako nešto ne viđamo svaki dan! (VIDEO)
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Fudbaleri Al Nasra savladali su Al Sad rezultatom 2:1 i to golovima portugalskih legendi Kristijana Ronalda i Žoaa Feliksa, dok je jedini pogodak za poraženi tim delo Mohameda Vada.
Susret je odigran u okviru azijske Lige šampiona, a u potpunosti ga je obeležio gol koji je dao Žoao Feliks u 52. minutu.
Portugalac je uhvatio makazice sa 16 metara i probušio mrežu u golu gostiju, te istakao ozbiljnu kandidaturu za "Puškaš" nagradu. U ostalom, pogledajte i sami...
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