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Fudbaler PSV-a Ivan Perišić postao je četvrti najstariji strelac u istoriji Lige šampiona nakon što je realizovao penal u prvom poluvremenu u porazu njegovog tima na gostovanju Real Madridu.

Perišić je u utorak pogodio sa bele tačke u 32. minutu i doneo vođstvo PSV-u na stadionu "Santjago Bernabeu", ali je holandski tim na kraju poražen sa 1:5.

Sa 37 godina i 295 dana, hrvatski fudbaler je mirno pogodio gornji desni ugao dok se golman Rela Tibo Kurtoa bacio na drugu stranu.

1/10 Vidi galeriju Ivan Perišić Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/S / Shutterstock Editorial / Profimedia, Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, Ed van de Pol / imago sportfotodienst / Profimedia

Perišić je tako pretekao Rajana Gigsa, koji je postigao gol sa 37 godina i 289 dana, kao i Serhija Ramosa, koji je bio strelac sa 37 godina i 257 dana.

Jedina trojica strelaca u Ligi šampiona starija od Perišića su Frančesko Toti, David Luiz i Pepe, koji drži rekord sa 40 godina i 290 dana.

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