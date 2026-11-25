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Real Madrid je razbio PSV rezultatom 5:1, a Žoze Murinjo je posle utakmice otkrio šta se dogodilo u svlačionici na poluvremenu i priznao da je napravio veliku grešku kada je u pitanju Džud Belingem!

Portugalac je imao i zanimljiv susret sa novinarima. Pre konferencije je gotovo pola sata čekao ispred sale dok je trener PSV-a Peter Boš odgovarao na pitanja. Strpljenje mu je, međutim, ubrzo popustilo, pa je poručio organizatorima da će sačekati još tri pitanja, a zatim otići. Reakcija je bila brza - Murinjo je ubrzo dobio mesto pred novinarima.

Tri snimka promenila sve u svlačionici

Real je na odmor otišao sa prednošću od 1:0, ali Murinjo nije bio zadovoljan onim što je video u prvih 45 minuta. Zajedno sa analitičarima izdvojio je tri ili četiri detalja koja su morala da budu popravljena.

U svlačionici je igračima prikazao tri video-snimka - jedan koji se odnosio na odbranu i dva iz napada. Nije želeo da drži dug govor, jer je smatrao da će snimci najbolje objasniti šta ekipa mora da promeni.

Ipak, najveći potez napravio je kada je na teren poslao Džuda Belingema. Engleski vezista počeo je utakmicu na klupi, ali je ušao na početku drugog poluvremena i uneo novu energiju u igru Reala.

Murinjo nije pokušavao da sakrije da je pogrešio u proceni.

"Mislio sam da ovu utakmicu mogu da dobijem bez njega. Očigledno sam pogrešio. Na neki način sam pokušao da ga zaštitim, ali sam znao da je ključno da ga danas imam na klupi", priznao je portugalski stručnjak.

1/7 Vidi galeriju Džud Belingem u dresu Reala Foto: Screenshot, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

"On je prirodni vođa"

Murinjo je imao samo reči hvale za Belingema, kojeg je opisao kao prirodnog lidera sa izuzetno visokim standardima. Kako je istakao, to se vidi na svakom treningu, a Englez ne krije frustraciju kada stvari ne idu onako kako želi.

Ipak, umesto da odustane, Belingem se sa takvim situacijama suočava radom, što je Murinjo posebno istakao.

Njegov ulazak doneo je promenu na terenu. Real je preuzeo kontrolu, defanzivci su se osećali sigurnije, dok je PSV, koji je u prvom poluvremenu uspevao da nametne svoj ritam, u nastavku delovao nemoćno.

Murinjo odbio da otkrije tajnu iz svlačionice

Novinare je, očekivano, najviše zanimalo šta je Portugalac tačno rekao fudbalerima tokom pauze. Murinjo, međutim, nije želeo da otkrije detalje razgovora, već je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.

"Svlačionica je kao Las Vegas. Šta se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu", poručio je uz zanimljivu dosetku.

Real Madrid je tako posle pet odigranih kola Lige šampiona ostao jedini tim bez izgubljenog boda i sa maksimalnih 15 bodova. A posle ubedljive pobede nad PSV-om, Murinjo je jasno stavio do znanja da je jedan od ključnih razloga za preokret bio - Džud Belingem.