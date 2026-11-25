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Bomba - Bajern Minhen navodno razmatra mogućnost da u svoje redove dovede Dušana Vlahovića, a povreda prve zvezde napada Harija Kejna dodatno je podgrejala priču o dolasku srpskog golgetera na "Alijanc arenu".

Prema navodima stranih medija, čelnici bavarskog giganta razmatraju nekoliko opcija za pojačanje u špicu napada, a među imenima koja se pominju nalazi se i srpski fudbaler. Vlahović, koji je već godinama među najzvučnijim napadačima evropskog fudbala, tako bi mogao da dobije priliku za novi veliki izazov u karijeri.

1/11 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Povod za ovakve spekulacije je zdravstveni problem Harija Kejna. Engleski golgeter povredio je ligamente levog skočnog zgloba i morao je na operaciju, zbog čega u Minhenu razmatraju kako da obezbede dodatne opcije u napadu dok se njihova najveća zvezda ne vrati na teren.

Vlahović nije jedino ime na listi

Srbin, međutim, nije jedini napadač koji se dovodi u vezu sa Bajernom. U istim izveštajima pominju se i Igor Tijago iz Brentforda, kao i Rikardo Pepi iz PSV-a. To pokazuje da Bavarci, ukoliko se odluče za angažovanje novog golgetera, imaju nekoliko kandidata koje mogu da razmotre.

Pojedini mediji spekulišu i o mogućnosti pozajmice Vlahovića do kraja sezone, ali za takav scenario zasad nema zvanične potvrde.

Eventualni odlazak u Minhen bio bi ogroman korak za Vlahovića. Dres Bajerna nosi posebnu težinu, a prilika da zaigra u jednom od najvećih evropskih klubova sigurno bi predstavljala primamljiv izazov.



Međutim, kako stvari trenutno stoje, od njegove selidbe iz Istanbula nema ništa!

Odgovor Bešiktaša: Nema šanse!

Odgovor iz Istanbula, kako saznajemo, nije se dugo čekao. Bešiktaš je, prema našim saznanjima, jasno stavio do znanja da ne želi da ostane bez srpskog napadača i da od njegovog odlaska u ovom trenutku nema ništa.

Poruka turskog kluba navodno je bila više nego direktna - šanse da Vlahović napusti Bešiktaš su nula odsto! Tako bi eventualni plan Bajerna da angažuje srpskog golgetera mogao da naiđe na ozbiljnu prepreku, i to već na prvom koraku.