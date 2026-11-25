Momci iz naselja Stepa Stepanović sa Voždovca neočekivano su poveli ubedljivo sa 4:0 već u prvom poluvremenu, ali do odlaska na odmor šestostruki uzastopni osvajač trofeja smanjio je na 4:2. Bio je to, očigledno, uvod u totalni preokret. Spasić i Hebilji su sjajno vodili svoj tim do konačnih 9:5 za GSP Beograd na kraju utakmice i tri boda koja ih vraćaju u sam vrh tabele.