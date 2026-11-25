NESTVARAN PREOKRET VIŠESTRUKOG ŠAMPIONA: Spektakl u Zlatnoj ligi - od 0:4, do 9:5!
Završeno je 3. kolo 18. Zlatne lige u futsalu! Možda i najveći preokret od početka ove sezone viđen je u duelu šampiona Igor Milovanović GSP Beograd i Stepa Bombonjera.
Momci iz naselja Stepa Stepanović sa Voždovca neočekivano su poveli ubedljivo sa 4:0 već u prvom poluvremenu, ali do odlaska na odmor šestostruki uzastopni osvajač trofeja smanjio je na 4:2. Bio je to, očigledno, uvod u totalni preokret. Spasić i Hebilji su sjajno vodili svoj tim do konačnih 9:5 za GSP Beograd na kraju utakmice i tri boda koja ih vraćaju u sam vrh tabele.
Nažalost, drugi meč dana završen je službenim rezultatom 5:0 u korist Sportala, jer ekipa Futsal News Serbia nije uspela da kompletira sastav.
Rezultati 3. kola:
Sportissimo - Soccerbet 8:2 (3:1)
/M. Jakšić 2, M. Spišić 2, A. Savić, D. Ranković, P. Konestabo, L. Đokić -
N. Vagić, S. Vukićević/
Borba-Soccer - RTV Pančevo-Dunav TV 4:2 (2:1)
/S. Marković 3, M. Algamati - V. Živković, I. Lezić/
Futsal News Serbia - Sportal 0:5
/službeni rezultat/
Igor Milovanović-GSP - Stepa Bombonjera 9:5 (2:4)
/K. Spasić 4, R. Hebilji 3, M. Ćirić, B. Janjić - Đ. Đurić, V. Nedić, M.
Spasojević, D. Nojković, D. Grba/
1. Sportal 3 2 1 0 15:7 7
2. Sportissimo 3 2 1 0 15:7 7
3. Igor Milovanović-GSP Beograd 3 2 1 0 17:12 7
4. Borba-Soccer 3 2 0 1 15:14 6
5. Soccerbet 3 1 1 1 11:16 4
6. Stepa Bombonjera 3 1 0 2 18:19 3
7. RTV Pančevo-Dunav TV 3 0 0 3 7:12 0
8. Futsal News Serbia 3 0 0 3 5:16 0
Svi mečevi biće odigrani u Sportskom centru „Slodes“ u Beogradu (Borska 92F). Ulaz je besplatan.
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