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Fudbal
RADOSAV PETROVIĆ SE OBRAĆA MEDIJIMA: Sportski direktor Partizana izlazi pred novinare!
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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović obratiće se javnosti na konferenciji za medije koja će se održati na stadionu u Humskoj.
Radosav Petrović, FK Partizan Foto: @starsport
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I dalje se ne zna tačna tema konferencije, ali se veruje da će biti reči o dešavanjima u Partizanu, ali i odgovornosti čelnika za slabije rezultate koji se dešavaju i ove sezone.
Tok konferencije, koja počinje u 13 časova, možete pratiti na portalu Kurir.rs u nastavku ovog teksta...
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