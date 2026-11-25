Sportski direktor Partizana Radosav Petrović obratiće se javnosti na konferenciji za medije koja će se održati na stadionu u Humskoj.

I dalje se ne zna tačna tema konferencije, ali se veruje da će biti reči o dešavanjima u Partizanu, ali i odgovornosti čelnika za slabije rezultate koji se dešavaju i ove sezone.