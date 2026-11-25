Slušaj vest

Komo je kao domaćin, u petom kolu Lige šampiona, pobedio AEK, a rezultat na kraju utakmice je bio 1:0.

Posle pet odigranih utakmica Komo je na trećem mestu sa 12 bodova, dok je, nakon pobede u prvom kolu, ostvario četiri poraza i sa samo tri boda je 31. na tabeli.

"Znali smo da ćemo se suočiti sa vrhunskim timovima, koji će vas, ako niste pažljivi, kazniti. Pre nekoliko dana protiv Real Madrida napravili smo grešku u 92. minutu i oni su nas kaznili odličnim šutem, isto se dogodilo i danas. Igrali smo protiv tima koji igra odlično", rekao je Nikolić.

1/7 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Očekivali težak meč

Istakao je srpski stručnjak da su on i njegov tim bili svesni da u Italiju neće stići na lagani izlet.

"Znali smo da će biti teško. Propustili smo nekoliko šansi, dve u poslednjim minutima i jednu na kraju prvog poluvremena, ali sam zadovoljan".

AEK će u nedelju igrati jedan od derbija grčkog prvenstva protiv PAOK-a.

"Imamo malo vremena za odmor. Nemamo mnogo vremena za pripremu", poručio je Marko Nikolić.

Bonus video: