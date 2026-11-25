STERLING UNIŠTIO LAMBORGINI, PA DOBIO KAZNU: Fudbaler osuđen zbog divljanja na auto-putu
Sterlingu (31) je izrečena dvogodišnja zabrana upravljanja vozilom, uz obavezu obavljanja 100 sati društveno korisnog rada.
Na prethodnom ročištu u septembru, Sterling je priznao da je 28. maja, vozeci opasno na auto-putu, izazvao udes u kojem je uništio svoj Lamborgini.
Sterling je takođe priznao da je posedovao šest boca azot-suboksida namenjenih za nedozvoljeno udisanje, kao i da je odbio da da uzorak za testiranje.
Sudija Kirsti Alman uzela je u obzir olakšavajuce okolnosti - Sterlingovo priznanje krivice, činjenicu da ranije nije bio osuđivan, kao i to da je do trenutka hapšenja u maju imao "čist" vozački dosije.
Engleski fudbaler od jula nema klub, a tokom karijere igrao je za Liverpul, Mančester siti, Čelsi, Arsenal i Fejenord.
On je za reprezentaciju Engleske odigrao 82 utakmice i postigao 20 golova.
(Tanjug)