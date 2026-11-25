Situacija za beogradski tim postala je još teža u 79. minutu, kada je Ifenijačukvu Unvuzulike pogodio za 3:0. Domaćin se ni tu nije zaustavio, već je u samom finišu susreta nastavio seriju golova. Najpre je Said Nišić bio precizan u 88. minutu, da bi samo dva minuta kasnije Matjašec svojim drugim pogotkom na meču postavio konačnih 5:0.