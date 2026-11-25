DEBAKL OMLADINACA CRVENE ZVEZDE! Salcburg ponizio crveno-bele, beogradski tim primio pet golova!
Austrijski predstavnik poveo je već u 7. minutu pogotkom Ogeneteđirija Adedženughurea, a prednost domaćih duplirao je Miha Matjašec u 56. minutu.
Situacija za beogradski tim postala je još teža u 79. minutu, kada je Ifenijačukvu Unvuzulike pogodio za 3:0. Domaćin se ni tu nije zaustavio, već je u samom finišu susreta nastavio seriju golova. Najpre je Said Nišić bio precizan u 88. minutu, da bi samo dva minuta kasnije Matjašec svojim drugim pogotkom na meču postavio konačnih 5:0.
Zanimljiv detalj sa ove utakmice jeste i nastup srpskog fudbalera Filipa Matijaševića u dresu Salcburga, kluba u koji je pre nekoliko meseci prešao iz Čukaričkog.
Drugi meč ovih rivala igra se 9. decembra u Beogradu od 13 časova, gde će crveno-beli pred svojim navijačima imati šansu da poprave utisak iz prvog duela.