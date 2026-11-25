LIGA ŠAMPIONA: Barsa na nezgodnom gostovanju, Slavija dočekuje Viljareal
Nastavlja se Liga šampiona - na večerašnjem programu sve sami fudbalski spektakli.
BARSЕLONA NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Katalonci veliki favoriti protiv Sabaha
Fudbaleri Barselone gostuju Sabahu u petom kolu ligaške faze Lige šampiona, a katalonski gigant ima jasan cilj – osvajanje nova tri boda i nastavak borbe za što bolju poziciju pred nokaut fazu takmičenja. Barselona u ovaj duel ulazi kao veliki favorit. Katalonci su posle četiri odigrana kola sakupili devet bodova i nalaze se u gornjem delu tabele, dok Sabah ima tri boda i nalazi se u znatno težoj situaciji.
Ipak, domaćin nema nameru da unapred istakne belu zastavu. Sabah će pokušati da iskoristi podršku navijača i eventualne slabosti favorizovanog rivala, dok će Barselona nastojati da od samog početka nametne svoj prepoznatljivi stil igre i kontroliše dešavanja na terenu.
Katalonci imaju kvalitet i iskustvo na svojoj strani, ali ovakva gostovanja zahtevaju maksimalnu koncentraciju. Svaki kiks u ligaškoj fazi može skupo da košta, zbog čega ekipa iz Barselone nema prostora za kalkulacije.
SPEKTAKL U PRAGU! Slavia dočekuje Viljareal
Fudbaleri Slavije iz Praga dočekuju Viljareal u petom kolu ligaške faze Lige šampiona, u susretu koji bi mogao da ima veliki značaj za evropske ambicije oba tima. Domaćin u ovaj duel ulazi sa samo jednim osvojenim bodom iz četiri utakmice i jasno je da mu je pobeda preko potrebna ukoliko želi da ostane u trci za plasman u narednu fazu takmičenja.
Slavija je u dosadašnjem delu Lige šampiona pokazala da može da bude veoma nezgodan rival. Remizirala je sa Fenerbahčeom, dok je poraze doživela od Lansa, Sabaha i Arsenala. Posebno će je ohrabriti činjenica da je u domaćem prvenstvu u dobroj formi i da u Prag ulazi posle pobede nad Sigmom iz Olomouca rezultatom 2:0.
Sa druge strane, Viljareal stiže u Češku posle bolnog poraza od Pari Sen Žermena od čak 0:6. Španski tim je u prva četiri kola osvojio tri boda, a sada želi da popravi utisak i uhvati priključak u borbi za plasman među 24 najbolje ekipe. Zanimljivo je da je Viljareal u prethodnim evropskim utakmicama pokazao napadački potencijal, ali i ozbiljne probleme u odbrani. Upravo bi to mogla da bude šansa za ofanzivno orijentisanu Slaviju, koja će pred svojim navijačima pokušati da iskoristi svaku slabost rivala.
Očekuje se zanimljiv i otvoren duel, jer ni jedni ni drugi nemaju mnogo prostora za kalkulacije.