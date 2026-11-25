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Strelci za Pančevce bili su Kvaku Karikari u 13. i Dejvid Ankej u 72. minutu.

Posle utakmice svoje utiske izneo je trener Železničara Radomir Koković, koji je pohvalio kolegu Nikolu Drinčića i ekipu Radničkog.

"U najavi utakmice sam dosta pohvalno govorio o Radničkom, ne da bih motivisao svoju ekipu, već zato što sam bio iskren i to govorio od srca. Za mene je kolega Drinčić jedan od najhrabrijih trenera u našoj ligi. To se vidi po načinu na koji njegova ekipa igra u odbrani i napad.Radnički je veoma dobro organizovana ekipa, agresivna, koja zna šta želi u svakom trenutku. Znam koliko je Drinčić posvećen i siguran sam da će mu se to vratiti u nekom trenutku".

Zatim je posebno ukazao na loše stanje terena.

"Žao mi je igrača obe ekipe što su danas morali da igraju na ovakvoj podlozi. Mislim da je za nivo Superlige, na kraju 2026. godine, potpuno nedopustivo da fudbaleri igraju na ovakvom terenu. Ni moji ni protivnički igrači, kao ni mi treneri, ne bi trebalo da dolazimo u situaciju da menjamo plan igre i način na koji želimo da igramo zbog stanja terena. To nije normalno i nadam se da će se neko u skorijoj budućnosti pozabaviti tim problemom", rekao je Koković.