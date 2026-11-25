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Biće to prvi put da se završni turnir Evropskog prvenstva U21 održava u bilo kojoj od ove dve zemlje.

Na Evropskom prvenstvu U21 2027. učestvovaće 16 selekcija koje će biti raspoređene u četiri grupe sa po četiri reprezentacije.

Mečevi na EP U21 2027. biće odigrani na osam stadiona u sedam gradova pod sloganom "Naš trenutak da zablistamo".

Utakmice u Srbiji biće odigrane na stadionu u Beogradu (stadion Partizana), Bačkoj Topoli, Leskovcu i Loznici.

U Albaniji će biti odigrani mečevi na dva stadiona u Tirani (Arena Kombetare, Arena e Demave), kao i u Elbasanu i Skadru.

Evropska fudbalska unija (UEFA) je uoči žreba za EP U21 odredila sastave šešira. U prvom šeširu biće Španija, Nemačka, Engleska i Portugal, a u drugom se nalaze Francuska, Italija, Holandija i Hrvatska.

Treći šešir čine Poljska, Grčka, Finska i Norveška, a četvrti Belgija, Češka, Srbija i Albanija.

UEFA je objavila da je Srbija kao jedan od domaćina EP U21 već raspoređena na poziciju jedan u grupi A, dok će Albanija kao drugi organizator biti na poziciji jedan u grupi B.

Plasman u četvrtfinale EP U21 izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe.

U četvrtfinalu kontinentalnog šampionata U21 će igrati: pobednik grupe A - drugoplasirani iz grupe C, pobednik grupe C - drugoplasirani iz grupe A, pobednik grupe B - drugoplasirani iz grupe D i pobednik grupe D - drugoplasirani iz grupe B.

(Tanjug)