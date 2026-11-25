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Trener Albert Rijera izneo je očekivanja pred predstojeću utakmicu, istakavši da je njegov tim spreman i da već ima jasan plan kako da dođe do željenog rezultata. Strateg je naglasio da očekuje mirnu i kontrolisanu igru, sa posebnim akcentom na zaustavljanje protivničkih kontranapada.

Rijera je otkrio da je već odabrao startnu postavu i da su fudbaleri upoznati sa zadacima koje će imati na terenu.

- Znam ko će igrati sutra. Već smo pričali o planu igre. Igrači znaju šta da rade sa i bez lopte. Možete da budete sa mnom čitav trening, neću ništa pokazati. Očekujem smirenu utakmicu, da ćemo je kontrolisati. Naročito da ćemo kontrolisati tranzicije. Fudbal nije samo oko kontrolisanja, već i postizanju golova. Bez četiri smo igrača, ali imam rešenje kako da igramo i postignemo gol. Više me brine da ne primimo gol, nego da li ćemo ga postići.

zvezda Foto: Kurir Sport

Jedno od pitanja odnosilo se i na Marka Arnautovića, odnosno na to da li je iskusni napadač spreman da odigra svih 90 minuta. Rijera nije želeo da otkriva previše, ali je jasno stavio do znanja da računa na sve fudbalere koji su mu na raspolaganju.

- Svi igrači koji su ovde su spremni. Da li su spremni za svih 90 minuta zavisi od same utakmice. Marko je jedna od opcija, ali imamo i druge igrače.

Upitan je Rijera od strane Kurira u da li bi više voleo da pobedi u dramatičnom meču ili da uzme bod u dosadnoj utakmici.

- Postavili ste mi to pitanje, a znate moj odgovor. (Smeh) Hoću dve stvari. Da pobedim i da igram dobro. Ako igramo dobro, imamo veće šanse da pobedimo.

Govorio je i o dosadašnjim partijama svog tima, a posebno ga raduje činjenica da igrači sve bolje prihvataju njegove fudbalske ideje i zahteve.

- Ne mogu vam reći tačno u procenat, ali izgledamo dobro. Fudbal je pun uspona i padova. Generalno sam zadovoljan. Igrači prihvataju ideju, stil. Oni su najvažniji, treba da te ideje sprovedu u delo na terenu. Zadovoljan sam, ne dajemo mnogo šansi protivniku.

Na kraju, dobio je i pitanje da li bi iz protivničkog Genta izdvojio nekog fudbalera kojeg bi rado video u svom timu. Ipak, nije želeo da favorizuje pojedince, već je još jednom naglasio koliko mu je važna kolektivna igra.

- Ne bi bilo fer da izaberem jednog, imate fantastične igrače. Ali ja volim da pričam o timu. Nekoliko igrača ne mogu da pobede. Verujem da možemo da pobedimo jer igramo kao tim. To je jedna od najvećih moći u fudbalu.

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 21 čas ekipi Genta u četvrtom kolu LK. Zvezda se nalazi na 15. mestu na tabeli LK sa četiri boda, dok je Gent na 18. poziciji sa takođe četiri.