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Fudbaleri Genta dočekaće u četvrtak od 21 čas na svom stadionu Crvenu zvezdu u meču Lige konferencije, a šef stručnog štaba belgijskog tima Rik de Mil potpuno je svestan koliko težak ispit očekuje njegov sastav.

Trener belgijskog predstavnika posebno je skrenuo pažnju na mladog Vasilija Kostova, dok mu pripremu za utakmicu protiv crveno-belih dodatno komplikuju kadrovski problemi i veliki broj povređenih igrača u ekipi.

"Beneš neće igrati jer je povredio stopalo. Ne očekujem da će dugo odsustvovati, pošto je ranije imao sličan problem sa drugim stopalom. Povreda nije nastala zbog udarca ili kontakta, već je pre posledica opterećenja. Primio je injekciju i nadam se da će nam se što pre priključiti“.

1/4 Vidi galeriju Gent Foto: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia, David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia, Ses / imago sportfotodienst / Profimedia

De Mil se osvrnuo i na zdravstveno stanje Balikviše, koji je nedavno pokušao da se priključi treninzima sa ekipom, ali u stručnom štabu ne žele da ulaze u rizik i eventualno obnove njegovu povredu.

"I dalje intenzivno radimo na tome da se što pre oporavi. Nedavno je ponovo bio na terenu sa ostatkom ekipe, ali nam je najvažnije da mu se povreda ne obnovi“.

Nastavio je trener Genta da priča o Crvenoj zvezdi.

"Možda smo pogrešno procenili snagu Brage, ali Crvenu zvezdu po kvalitetu zaista stavljam u isti rang. Imaju iskusnu ekipu, uz nekoliko veoma talentovanih mladih igrača. Ubedljivo vode u svom prvenstvu i već imaju iskustvo nastupa u Ligi šampiona. Tu je, recimo, Vasilije Kostov, čija je tržišna vrednost 25 miliona evra. On je izuzetan talenat iz njihove omladinske škole, ali imaju mnogo kvalitetnih fudbalera, posebno u ofanzivnom delu tima. Poštovanje se podrazumeva, ali na domaćem terenu moramo da verujemo i u sopstvene mogućnosti“.