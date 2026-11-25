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Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 21 čas ekipi Genta u četvrtom kolu LK. Zvezda se nalazi na 15. mestu na tabeli LK sa četiri boda, dok je Gent na 18. poziciji sa takođe četiri.

"Mislim da će biti slična utakmica kao protiv Lugana. Presudno će da bude da ispoštujemo dogovor iz svlačionice. Ako uđemo sa dovoljno čvrstine, dobićemo utakmicu", rekao je Gudelj na konferenciji za medije u Gentu.

Fudbaler Crvene zvezde je potom govorio i o vremenskim uslovima u Belgiji.

"To je nebitno, slično je kao i kod nas. Bitno je da se pripremimo kao ekipa i damo sve od sebe", dodao je Gudelj.

On je istakao da je Zvezda trebalo da osvoji više bodova u LK.

"Prvenstvo nam ide baš dobro, a u Evropi nismo imali sreće u nekim utakmicama. Zaslužili smo više bodova. Pobedom u Belgiji penjemo se na tabeli i borićemo se za Top osam", naveo je Gudelj i dodao da mu mnogo znači podrška koju ima od trenera Zvezde Alberta Rijere.