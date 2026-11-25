Fudbaleri Crvene zvezde odradili su trening pred sutrašnji utakmicu protiv Genta (21.00) u četvrtom kolu Lige konferencije.
Fudbal
ZVEZDA TRENIRALA NA NULA STEPENI U GENTU: Crveno-beli prkosili hladnoći, Rijera sve pomno pratio
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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić
Osetili su izabranici trenera Alberta Rijere teren stadiona "Planet Group Arena" koji prima 20.000 ljudi.
Po izrazito hladnom i vetrovitom vremenu, na temperaturi od nula stepeni, crveno-beli su odradili lagani trkački trening. Trener Albert Rijera okupio je sve igrače, izdiktirao zadatke, odvojio se u stranu sa saradnicima i pomno posmatrao šta se radi.
Crvena zvezda odradila trening pred Gent Foto: Kurir Sport
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Bez problema su fudbaleri šampiona Srbije odradili trening. Prijalo im je trčanje, rad sa loptom, kako bi se ugrejali. Sigurno je da ih isto, hladno vreme očekuje i sutra veče, kada će se protiv Genta boriti za bodove u Ligi konferencije.
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