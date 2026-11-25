Po izrazito hladnom i vetrovitom vremenu, na temperaturi od nula stepeni, crveno-beli su odradili lagani trkački trening. Trener Albert Rijera okupio je sve igrače, izdiktirao zadatke, odvojio se u stranu sa saradnicima i pomno posmatrao šta se radi.

Bez problema su fudbaleri šampiona Srbije odradili trening. Prijalo im je trčanje, rad sa loptom, kako bi se ugrejali. Sigurno je da ih isto, hladno vreme očekuje i sutra veče, kada će se protiv Genta boriti za bodove u Ligi konferencije.