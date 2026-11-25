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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić

Španski stručnjak na klupi Crvene zvezde neće imati nimalo lak zadatak, jer zbog povreda nedostaju tri standardna igrača - Bamba Dijeng, Timi Maks Elšnik i Derik Lukasen.

Kada se njima pridoda i Aleksandar Katai, koji zbog isključenja na meču sa Inter Eskaldesom nije ni otputovao u Belgiju, onda je jasno da Albert Rijera nema trećinu igrača iz prve postave. A, to može da bude problem, ali i motivacija za sve druge igrače da se nametnu u Gentu i pokažu treneru da zaslužuju minutažu.

Na golu Crvene zvezde biće Mateus. Brazilac nije u formi kao ranije, sklon je određenim greškama, jer se u igri sa nogom ne snalazi najbolje. Međutim, jasno je da za njega nema alternative i da je siguran između stativa.

Mateus prvi izbor za golmana Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Odsustvo Derika Lukasena nameće rešenje iz Lugana, da u poslednjoj liniji zaigraju Matej Gaštarov desno, Stefan Gudelj u sredini i Juta Nakajama na levoj strani. Baš ova trojica štopera bi mogli da počnu meč, mada je uvek spreman Miloš Veljković, kao i Franklin Tebo Učena.

U veznom redu će biti određenih promena i korekcija, najviše zbog odsustva Timija Maksa Elšnika zbog povrede. Za očekivati je da uz Radeta Krunića, koji će opet imati sijaset taktičkih zadataka u defanzivi i ofanzivi, zaigra Tomas Handel. Em Portugalac ima levu nogu, em je dobar igrač koji ima miran i tačan pas, a uz to i sigurno donosi kvalitet.

Uz Krunića i Handela u veznom redu bi Albert Rijera mogao da iznenadi. Na treninzima i u razgovoru sa saradnicima i ljudima iz kluba, imao je plan da od starta šansu da Mahmuduu Bađu i Mohamedu Abu Faniju. Najviše zbog čvrstine i agresivnosti koja mu je preko potrebna protiv Genta, jer je svestan da će se pitanje pobednika rešavati baš na sredini terena. Ako ne bude bilo najavljenog eksperimentisanja, onda treba očekivati alternative u Mirku Ivaniću i Vasiliju Kostovu, mada je za njih realnije da budu na drugim pozicijama.

Po desnom boku valja očekivati Vladimira Lučića, koji sa sobom nosi pozitivnu energiju iz meča protiv Inter Eskaldesa, kada je prelepim golom režirao preokret Zvezde za kasniji trijumf. Na levoj strani crta se mesto za Vasilija Kostova da počne utakmicu, ili Mirka Ivanića. Realnija opcija je sa Zvezdinim biserom, dok bi jedan od kapitena šansu trebalo da dobije sa klupe za rezervne igrače.

Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

U napadu Albert Rijera nema previše alternativa. Usled povrede Bambe Dijenga jasno je da je pozicija napadača rezervisana za Marka Arnautovića. Iskusni centarfor oporavio se od povrede i deluje da je spreman da izdrži svih 90 minuta. Nije u dobroj formi, ali i to mora jednom da prestane, pa se možda otvori baš protiv Genta u Belgiji. Videćemo.

I Crvena zvezda i Gent su ekipe koje vole da se nadigravaju, pa prednost u odnosu na protivnika traže kroz pas igru, i to od poslednje linije. Zato će biti zanimljivo videti šta su sve za taktičko nadmudrivanje za četvrtak veče spremili Albert Rijera i njegov kolega Rik de Mil. Nije Gent ekipa koja vrši žestok presing, niti su previše agresivni, već gledaju da kada osete i vide slabost protivnika baš tu udare svom snagom i tako dođu do prednosti.

Sve konce igre na sredini terena Genta drži talentovani Matijas Delorž. Radi se o taktički vrlo pismenoj ekipi, tako da će timu Alberta Rijere, ako želi da se u Srbiju vrati sa pozitivnim rezultatom, biti potrebna koncentracija svih 90 i više minuta.

Mogući tim Crvene zvezde za Gent u formaciji (3-2-2-3) Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Handel - Bađo, Abu Fani - Lučić, Arnautović, Kostov.