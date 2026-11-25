GVARDIOLA ŠOKIRAO FUDBALSKI SVET: Odbio Italiju, a sada otkrio gde bi mogao da nastavi karijeru
Bivši trener Mančester sitija razgovarao je sa Fudbalskim savezom Italije o angažmanu. On je rekao da je ponuda stigla u trenutku kada je smatrao da je pravo vreme da napravi pauzu od trenerskog posla.
"Prvi put govorim o tome, ali razgovarao sam sa njima i bila mi je velika čast. Bilo mi je gotovo neprijatno da odbijem reprezentaciju i zemlju kao što je Italija", rekao je Gvardiola u intervjuu koji je dao svom nekadašnjem saigraču iz Barselone Romariju, preneo je Skaj.
"Bila je to jedna od najvećih počasti koje sam doživeo, činjenica da su pomislili na mene kao selektora Italije. Međutim, ponuda je stigla u trenutku kada mi je bila potrebna pauza. Da su me pozvali za godinu ili dve, verovatno bih prihvatio. Ali kada su mi se obratili Paolo Maldini i Leonardo, do kojih mi je veoma stalo, osećao sam da moram da stanem, kako bih mogao da dođem ovde, u Baiju u Brazilu i posvetim više vremena sebi", dodao je on.
Gvardiola je napustio Mančester siti na kraju prošle sezone, posle izuzetno uspešne decenije na klupi engleskog kluba. Osvojio je šest titula u Premijer ligi, uključujući rekordne četiri uzastopno, kao i tri FA kupa, pet Liga kupova i Ligu šampiona.
"Trenerskim poslom bavio sam se 18 godina, uz utakmice na svaka tri dana. 'Moraš da osvajaš triplete, moraš da osvajaš triplete.' I tako na svaka tri dana. ;U jednom trenutku shvatiš da, koliko god bilo lepo jesti špagete svakog dana, ponekad prija i parče mesa", naveo je 55-godišnji trener.
Gvardiola je rekao da još ne zna gde će raditi, ali je rekao da namerava da se oproba u vođenju reprezentacije.
"Reprezentacija. To je sledeći korak", naveo je bivši trener Barselone i Bajerna iz Minhena.
(Beta)