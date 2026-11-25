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Bivši trener Mančester sitija razgovarao je sa Fudbalskim savezom Italije o angažmanu. On je rekao da je ponuda stigla u trenutku kada je smatrao da je pravo vreme da napravi pauzu od trenerskog posla.

"Prvi put govorim o tome, ali razgovarao sam sa njima i bila mi je velika čast. Bilo mi je gotovo neprijatno da odbijem reprezentaciju i zemlju kao što je Italija", rekao je Gvardiola u intervjuu koji je dao svom nekadašnjem saigraču iz Barselone Romariju, preneo je Skaj.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bila je to jedna od najvećih počasti koje sam doživeo, činjenica da su pomislili na mene kao selektora Italije. Međutim, ponuda je stigla u trenutku kada mi je bila potrebna pauza. Da su me pozvali za godinu ili dve, verovatno bih prihvatio. Ali kada su mi se obratili Paolo Maldini i Leonardo, do kojih mi je veoma stalo, osećao sam da moram da stanem, kako bih mogao da dođem ovde, u Baiju u Brazilu i posvetim više vremena sebi", dodao je on.

Gvardiola je napustio Mančester siti na kraju prošle sezone, posle izuzetno uspešne decenije na klupi engleskog kluba. Osvojio je šest titula u Premijer ligi, uključujući rekordne četiri uzastopno, kao i tri FA kupa, pet Liga kupova i Ligu šampiona.

"Trenerskim poslom bavio sam se 18 godina, uz utakmice na svaka tri dana. 'Moraš da osvajaš triplete, moraš da osvajaš triplete.' I tako na svaka tri dana. ;U jednom trenutku shvatiš da, koliko god bilo lepo jesti špagete svakog dana, ponekad prija i parče mesa", naveo je 55-godišnji trener.

Gvardiola je rekao da još ne zna gde će raditi, ali je rekao da namerava da se oproba u vođenju reprezentacije.

"Reprezentacija. To je sledeći korak", naveo je bivši trener Barselone i Bajerna iz Minhena.

(Beta)