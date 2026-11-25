Utakmice počinju u 21.00.
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA: PSŽ stigao do izjednačenja, Mančester za dva minuta preokrenuo protiv Sportinga!
Večeras od 21 sat na programu je sedam utakmica Lige šampiona koje će kompletirati 5. kolo ovog takmičenja.
Parovi su sledeći:
Atletiko Madrid - Viking: 2:0 (2:0)
Klub Briž - Liverpul: 0:1 (0:1)
Inter - Štutgart: 0:0 (0:0)
Lil - Bajern: 1:1 (0:0)
PSŽ - Roma: 1:1 (1:1)
Šahtjor - Fenerbahče: 0:1 (0:1)
Sporting - Mančester Junajted: 1:2 (1:0)
Uživo
22:09
51. minut - Sporting - Mančester junajted: 1:2
Kakvo ludilo, Mančester za dva minuta stiže do preokreta!
21:50
33. minut - Sporting - Mančester junajted: 1:0
Suarez je bio siguran sa bele tačke, nastavlja se potop "crvenih đavola"!
Reaguj
1