Večeras je u terminu 21 sat odigrano još sedam utakmica Lige šampiona, te je na taj način kompletirano 5. kolo ovog takmičenja. Najveću senzaciju priredili su fudbaleri Lila koji su na svom terenu pobedili minhenski Bajern rezultatom 2:1, Liverpul je deklasirao Klub Briž, dok je Mančester junajted ponovo ostao bez pobede, pošto je remizirao protiv Sportiga.

Rezultati su sledeći:

Atletiko Madrid - Viking: 2:0 (2:0)

Klub Briž - Liverpul: 0:3 (0:1)

Inter - Štutgart: 2:0 (0:0)

Lil - Bajern: 2:1 (0:0)

PSŽ - Roma: 2:2 (1:1)

Šahtjor - Fenerbahče: 0:1 (0:1)

Sporting - Mančester Junajted: 2:2 (1:0)

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras na gostujućem terenu Klub Briž 3:0, u petom kolu Lige šampiona.Golove za Liverpul postigli su Aleksander Isak u 13. i 82. i Florijan Virc u 79. minutu.

Liverpul je peti sa 12 bodova, a Klub Briž je na 13. mestu sa devet poena U narednom kolu, Liverpul će dočekati Porto, dok će Klub Briž gostovati Napoliju.

Fudbaleri Lila pobedili su večeras na svom terenu ekipu Bajerna rezultatom 2:1 u utakmici petog kola Lige šampiona.

Strelci za Lili bili su Ajase Ueda u 62. i Aleksandar Pavlović (autogol) u 65. minutu. Jedini gol za Bajern postigao je Dajo Upamekano u 15. minutu.

1/5 Vidi galeriju Lil - Bajern Minhen Foto: Yassine Filali Baba / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Intera su na svom terenu u Milanu pobedili Štutgart 1:0, golovima hrvatskog internacionalca Petra Sučića iz penala u 57. i Lautara Martinesa u 74. minutu.

Inter je na 11. mestu sa devet bodova, a Štutgart je na 18. poziciji sa dva boda manje. U narednom kolu, Inter će gostovati Borusiji Dortmund, dok će Štutgart dočekati Lil.

Fudbaleri Atletiko Madrida su na svom terenu pobedili Viking 2:0. Strelci za Atletiko bili su Aleksander Serlot u 19. i Hulijan Alvares u 24. minutu.

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Rome odigrali su u Parizu bez pobednika, 2:2. Golove za aktuelnog šampiona Evrope dali su Ilija Zabarnji u 31. i Usman Dembele (penal) u 62. minutu. Strelci za Romu bili su Mario Ermoso u 5. i Donijel Malen (penal) u 78. minutu.

1/5 Vidi galeriju PSŽ - Roma Foto: Lionel Urman / Sipa Press / Profimedia