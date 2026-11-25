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Portugal nije imao takvih ambicija, pa se očekivalo da ta čast pripadne Španiji, međutim, Maroko ima drugačiji predlog.

Vodi se borba između "Bernabeua" Real Madrida, "Kamp Noua" Barselone i stadiona "Hasan II" , vrednog milijardu dolara, koji se gradi u blizini Kazablanke.

Inspektori FIFA posećuju gradove domaćina, ali nije saopšteno kada će biti objavljeno mesto održavanja.

Domaćin finala Mundijala 2026, stadion u blizini Njujorka, dobio je zvaničnu "dozvolu" dve godine ranije.

Maroko je ozbiljan protivkandidat velelepnim stadionima u Madridu i Barseloni. Gradi stadion nazvan po bivšem kralju, kapaciteta 115.000 gledalaca.

Razni su stavovi po ovom pitanju – navodno se Španija plaši gubitka domaćinstva finala, pojedini smatraju da je već trebalo da odluči ko će to biti, dok, na primer, predsednik Barse Đoan Laporta smatra da "Kamp Nou" treba da bude jer je Madrid već bio 1982. godine.

Mundijal 2030. na programu je od 8. juna do 21. jula, a biće otvoren u Montevideu, na stogodišnjicu prvog Svetskog prvenstva.