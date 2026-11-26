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Aleksandar Pavlović našao se u centru pažnje evropske fudbalske javnosti, ali iz razloga koji bi sigurno želeo da zaboravi.

Vezista Bajerna postigao je jedan od najbizarnijih autogolova sezone u porazu od Lila (2:1), a snimak njegove nespretne intervencije munjevito se proširio internetom.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović Foto: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

O potezu koji je direktno uticao na poraz Bavaraca priča se i dan nakon utakmice. Engleski mediji opisali su ga kao komičan autogol, dok su pojedini komentatori bez ustezanja poručili da je reč o jednom od najgorih kikseva koje su videli.

A komentari navijača tek su posebna priča!

"Ovo je stvarno smešno", "Kakav autogol, ne mogu da verujem šta sam upravo video", "Imao je dovoljno vremena da izbaci loptu", "Jedan od najgorih autogolova koje sam ikada video" - samo su neke od reakcija koje su se nizale nakon što je snimak obišao fudbalske stranice.

Bilo je i onih koji su se šalili na račun nesvakidašnjeg poteza, dok su drugi isticali da je Pavlović imao nesreću da se nađe u nezgodnoj poziciji nakon što se lopta odbila od stative. Čak su i pojedini navijači Bajerna, uprkos razočaranju, pokušavali da odbrane mladog vezistu.

Kako je došlo do scene koja je izazvala toliku pažnju?

Igrao se 65. minut kada je Lil krenuo u kontranapad. Etan Mbape izbio je pred gol Bajerna, šutirao i pogodio stativu, a lopta se odbila pravo ka Pavloviću. Umesto da je izbaci iz opasne zone, fudbaler minhenskog kluba nespretno ju je zahvatio i poslao u sopstvenu mrežu. Samo nekoliko trenutaka kasnije uhvatio se za glavu, svestan šta je upravo uradio.

Nemački mediji su njegov potez opisali kao komičan, a britanski "Gardijan" slikovito je preneo da je Pavlović uspeo da pošalje loptu u sopstvenu mrežu nakon što je Mbape pogodio stativu. Ni trener Vinsent Kompani nije skrivao razočaranje, poručivši da takav drugi gol nije smeo da se dogodi.

Odbio Srbiju zbog Nemačke

Pavlović je već dugo poznato ime ljubiteljima fudbala u Srbiji, i to ne samo zbog nastupa za Bajern. Mladi vezista ima srpsko poreklo, otac mu je Srbin, a majka Nemica, pa je svojevremeno bio velika želja Fudbalskog saveza Srbije.

Ipak, u martu 2024. godine odlučio je da prihvati poziv Nemačke i zaigra za reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen i odrastao. Tako je Srbija ostala bez fudbalera kojeg je želela u svojim redovima, a Pavlović je izabrao Pancere.

Zbog toga se njegovo ime i danas posebno prati u domaćoj javnosti. Ovoga puta, međutim, razlog je autogol koji je postao viralni hit i koji će, po svemu sudeći, još dugo kružiti društvenim mrežama.