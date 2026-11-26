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Izveštač Kurira iz Belgije - Aleksandar Radonić

Stadion fudbalskog kluba Gent jedan je od modernijih fudbalskih stadiona u Belgiji.

Poznat je po tome što je izgrađen za potrebe Genta, koji je decenijama igrao na starom stadionu Žil Oten, koji je otvoren daleke 1920.godine, a otvaranjem novog objekta dobio je potpuno drugačije uslove i infrastrukturu.

Stadion se danas zove "Planet Group Arena", a ranije je bio poznat kao "Ghelamco Arena", što je ime pod kojim ga je upoznala većina evropskih ljubitelja fudbala. Ideja o novom stadionu predstavljena je još 2003. godine. Radovi su počeli 2011, posle višegodišnjih administrativnih i finansijskih problema.

Svečano otvaranje stadiona bilo je 17. jula 2013. godine, kada je odigrana utakmica između Genta i Štutgarta, koji je dobio belgijski tim rezultatom 2:0.

Arhitekta stadiona bio je biro "Bontinck Architecture and Engineering", a glavni izvođač i investicioni partner: Ghelamco.

Stadion je izgrađen u južnom delu Genta, u blizini ukrštanja autoputeva E17 i E40.

1/10 Vidi galeriju Stadion Genta Foto: Kurir Sport

Zanimljivo je da je projekat prvobitno nosio naziv Arteveldestadion, po Jakovu van Arteveldeu, istorijskoj ličnosti koja je značajna za istoriju grada Genta.

Izgradnja stadiona, kao i celokupnog i kompleksa oko njega koštala je prema dokumentaciji grada i kluba 85.000.000 evra, mada postoje podaci da je potrošeno i celih 100 miliona evra. Grad Gent i fudbalski klub zajedno su učestvovali sa 46 miliona evra za stadion, dok je Ghelamco obezbedio ostatak investicije u okviru šireg projekta.

Kapacitet stadiona je 20.000 gledalaca, sa 20 VIP loža 20. Dimenzije terena su 105 × 68 metara. Podloga je prirodna trava, a u slučaju niskih temperatura teren se greje. Nema atletsku stazu, a tribine su natkrivene.

Jedna od najvećih posebnosti stadiona jeste njegova spoljašnjost.

Fasada je napravljena tako da može da funkcioniše kao ogromna digitalna reklamna površina. U nju je ugrađeno približno 500.000 fleksibilnih LED svetlosnih elemenata.

Za rasvetu je korišćena tehnologija kompanije "Philips", odnosno sistema "Color Kinetics". LED elementi raspoređeni su na približno devet kilometara fleksibilnih svetlosnih traka. Fasada može da prikazuje više od 16 miliona različitih boja. Posebno impresivno izgleda tokom večernjih utakmica, kada stadion postaje veoma uočljiv sa okolnih saobraćajnica.

Stadion nije samo fudbalski objekat. U kompleksu se nalaze poslovni i kancelarijski prostori, restorani i ugostiteljski objekti, prodajni i komercijalni prostori, kongresne i konferencijske sale, VIP lože i poslovni saloni, prostori za različite društvene i poslovne događaje, parking i prateća infrastruktura.

Posebno su zanimljivi poslovni saloni. Na primer, biznis landž ima površinu od 1.425 kvadratnih metara i može da primi do 500 ljudi u konferencijskom rasporedu. Kompleks tako može da bude domaćin konferencija, poslovnih sastanaka, prijema, banketa i drugih događaja, čak i kada nema fudbalskih utakmica.

Prilikom projektovanja vodilo se računa i o energetskoj efikasnosti. Posebna pažnja posvećena je efikasnom sistemu grejanja, optimizaciji osvetljenja, mogućnosti korišćenja solarne energije, sakupljanju i korišćenju kišnice, smanjenju potrošnje vode za održavanje terena. Sistem za prikupljanje kišnice omogućava da se deo vode ponovo koristi za potrebe stadiona, uključujući održavanje travnatog terena. Važno je napomenuti da je mogućnost instaliranja solarnih panela bila deo projektantskog rešenja, što ne znači da je od samog otvaranja čitav krov bio pokriven solarnim panelima.

00:25 Stadion Genta na kom Crvena zvezda igra meč Lige konferencija Izvor: Kurir

Stadion je tokom godina menjao imena. Prvobitna ideja bila je da se zove Arteveldestadion inspirisan Jakobom van Arteveldeom, jednom od najznačajnijih istorijskih ličnosti Genta iz 14. veka. Od 2013. do 2023. nosio je naziv "Ghelamco Arena", a od 2023. do 2024. "KAA Gent Arena". Od 2024. se zove "Planet Group Arena".

Kompanija "Planet Group" plaća milion evra godišnje za pravo da njeno ime nosi stadion.

Vlasnik kompanije je belgijski biznismen Sam Baro. Posebno je zanimljivo što je Baro u julu 2023. godine preuzeo 97 odsto vlasništva nad Gentom. Tako je čovek koji je vlasnik fudbalskog kluba istovremeno i vlasnik kompanije koja plaća godišnju naknadu za ime stadiona. Ovim partnerstvom klub je dobio značajan dodatni izvor prihoda, dok je "Planet Group" dobio izuzetno vidljivu marketinšku platformu.

Jedna od najvažnijih sezona u istoriji ovog stadiona bila je 2014/2015. kada je Gent prvi put u svojoj istoriji postao šampion Belgije. Klub je čekao čak 115 godina na prvu titulu nacionalnog prvaka, a osvajanje šampionata predstavljalo je krunu sportskog i finansijskog razvoja koji je pratio izgradnju novog stadiona.

Pre novog stadiona Gent je svoje utakmice igrao na stadionu "Jules Ottenstadion", koji je otvoren 22. avgusta daleke 1920. godine i nosio je ime Žila Otena, dugogodišnjeg funkcionera kluba. Nekada je mogao da primi oko 25.000 gledalaca, ali je tokom vremena postao zastareo i neprilagođen potrebama modernog fudbala.

Novi stadion izgrađen je u blizini ukrštanja autoputeva E17 i E40, što omogućava relativno jednostavan pristup iz različitih delova Belgije.

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