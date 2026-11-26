Slušaj vest

On je dodao da južnoamerička selekcija poseduje veliki kvalitet.

Kadeti Srbije igraće u sredu od 14 časova u Dohi protiv selekcije Kolumbije u trećem kolu grupe L Svetskog prvenstva.

"Svaka utakmice je izazov, ne volim izraz teška, ali čeka nas veoma zahtevna utakmica. Kolumbija je aktuelni prvak Južne Amerike, savladala je u finalu Argentinu 4:0. U polufinalu Brazil 3:0. Iza sebe su ostavili dve fudbalske velesile. Sve to govori da nas očekuje utakmica protiv jako dobre, kvalitetne selekcije, fizički dominantne, individualno jake. Spremićemo se, uradili smo dobru analizu. Gledaćemo i da opet podelimo minutažu, utakmice su na tri dana, moramo razmišljati i o duelu koji nas očekuje u nokaut fazi. Rekao sam igračima da niko ne čita stare novine, u fudbalu ne postoji juče, samo danas i sutra. Pred nama je novi dan, novi izazov, trudićemo se da odigramo jednu dobru utakmicu i da ostvarimo što bolji rezultat", rekao je Matić, a prenosi sajt FSS.

On je naveo da je lep osećaj posle pobeda protiv Hondurasa i Japana u prva dva kola i plasmana u nokaut fazu SP.

"Svaka čast još jednom i momcima i stručnom štabu. Stalno ponavljam, ovde je nas 36 i svi su bitni, svi su zaslužni za ovo što zajedno radimo i stvaramo. Pred nama je poslednja utakmica u grupnoj fazi i moram da istaknem nešto posle razgovora koji smo imali sa mnogo ljudi u Kataru, selektorima i predstavnicima drugih saveza. Svi nam govore da je naša grupa najteža na Prvenstvu sveta, tu je šampion Azije, šampion Južne Amerike, pa Honduras čije selekcije već četiri godine vode španski stručnjaci. Zbog toga je uspeh još veći. Zaista sam ponosan na sve što smo do sada ostvarili", izjavio je selektor Srbije.

Matić je istakao da su utakmice Srbije posmatrali brojni fudbalski radnici.

"Protiv Hondurasa na tribinama kompleksa u Dohi bio je Pjerluiđi Kolina, prvi čovek Sudijske komisije FIFA, a zatim u meču sa Japanom, kada se ponovo u isto vreme igralo nekoliko utakmica, predsednik FIFA Đani Infantino i direktor za razvoj i strategiju fudbala u FIFA, legendarni Arsen Venger, izabrali su da gledaju našu utakmicu. Ništa, dakle, nije slučajno. I ponosan sam na sve", poručio je Matić.

Srbija i Kolumbija imaju po šest po bodova u grupi L, dok su Japan i Honduras bez bodova.