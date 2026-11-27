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Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nikola Drinčić izjavio je danas da smatra da je ekipa Partizana, protiv koje će njegov tim igrati u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, veoma kvalitetna, ali da će njegovi igrači u tom duelu pokušati da "pomrse račune" crno-belima.

"Partizan je veliki klub, koji ima sjajnu ekipu, i kod njih je verovatno neka situacija kao i kod nas. Generalno oni najavljuju pobede u obe prvenstvene utakmice. Koliko sam video, njima je i Kup izuzetno bitan. Tu verovatno očekuju još jedan trijumf. Mi imamo svoje planove i probaćemo da im pomrsimo račune, ukoliko dođemo u mogućnost", naveo je Drinčić na konferenciji za novinare, a preneo sajt kluba.

Klub iz Niša zauzima pretposlednje, 13. mesto na tabeli sa 11 bodova, dok se Partizan nalazi na 10. poziciji sa 17 bodova.

U prvom ovosezonskom duelu ova dva kluba, odigranom 28. oktobra, Partizan je u Nišu pobedio 3:2.

"Igrali smo već protiv Partizana, znamo kako rade određene stvari. Ni oni, kao ni mi, nisu imali mnogo vremena za treninge, tako da mislim da ne mogu da menjaju nešto posebno", rekao je Drinčić.

Drinčić je naveo i da će Ibrahim Mustafa i Isah Abas zbog povreda sa terena odsustvovati do kraja sezone, dok je povratak Igora Ivanovića do završetka prvenstva neizvestan.

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

On je dodao i da će duel sa Partizanom propustiti i Bojan Kovačević.

Fudbaler Radničkog iz Niša Uroš Vitas rekao je da očekuje da će obe ekipe u predstojećem meču igrati izuzetno energično.

"Ne očekujem nešto mnogo drugačiju utakmicu od one koja je igrana ovde. Mi smo i tada imali naše šanse i bili vrlo blizu da uzmemo bodove. Nadam se da će se to sutra promeniti. Mi moramo da idemo po bodove. Tako se pripremamo i tako ćemo izaći na teren, u to budite uvereni svi", kazao je Vitas.

Vitas je naveo i da, baš zbog loše forme crno-belih, smatra da je ekipa Partizana možda i "najteži" rival protiv kog njegov tim može da igra u ovom trenutku.