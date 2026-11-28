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Srpski čuvar mreže odradio je veliki posao na golu, a niz ključnih intervencija doneo mu je priznanje za najkorisnijeg aktera susreta.

Posebno se istakao u samoj završnici, kada je sačuvao mrežu netaknutom i direktno pomogao Veneciji da osvoji važan bod.

“Ono što me čini zadovoljnim jeste to što sam pomogao ekipi u ovom teškom trenutku. Odigrali smo odlično prvo poluvreme, kao i u Torinu, ali smo ovog puta na teren izašli koncentrisaniji. Nedostajalo nam je malo sreće, ali smo osvojili bod. Sada razmišljamo o narednoj utakmici. Uvek se trudimo da budemo spremni. Nastavljamo dalje, najvažnije je da radimo“, rekao je Stanković za Skaj.

1/4 Vidi galeriju Filip Stanković na meču Milan - Venecija Foto: Christian Santi / Alamy / Profimedia, ALESSIO MORGESE / AFP / Profimedia, Alessio Morgese / Alamy live news, Ag.FotoMorAle / Alamy / Profimedia

Čuvar mreže Venecije je u razgovoru za DAZN neposredno po završetku meča naglasio koliko mu znače intervencije u trenucima kada se utakmica lomi.

“Srećan sam, ovo su bile važne odbrane. Kada napravite ovakvu odbranu pred sam kraj utakmice, to vam donosi ogromno zadovoljstvo“, poručio je Srbin.