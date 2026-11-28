DEKIJEV SIN PONOVO ODUŠEVIO ITALIJU! Filip Stanković skidao zicere, pokupio MVP priznanje, pa poslao brutalnu poruku: "Ono što me čini zadovoljnim jeste..."
Srpski čuvar mreže odradio je veliki posao na golu, a niz ključnih intervencija doneo mu je priznanje za najkorisnijeg aktera susreta.
Posebno se istakao u samoj završnici, kada je sačuvao mrežu netaknutom i direktno pomogao Veneciji da osvoji važan bod.
“Ono što me čini zadovoljnim jeste to što sam pomogao ekipi u ovom teškom trenutku. Odigrali smo odlično prvo poluvreme, kao i u Torinu, ali smo ovog puta na teren izašli koncentrisaniji. Nedostajalo nam je malo sreće, ali smo osvojili bod. Sada razmišljamo o narednoj utakmici. Uvek se trudimo da budemo spremni. Nastavljamo dalje, najvažnije je da radimo“, rekao je Stanković za Skaj.
Čuvar mreže Venecije je u razgovoru za DAZN neposredno po završetku meča naglasio koliko mu znače intervencije u trenucima kada se utakmica lomi.
“Srećan sam, ovo su bile važne odbrane. Kada napravite ovakvu odbranu pred sam kraj utakmice, to vam donosi ogromno zadovoljstvo“, poručio je Srbin.