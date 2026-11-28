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Brentford je posle prvog poluvremena imao prednost od 2:0 - strelac oba gola bio je Kalum Vilson, a asistent kod oba pogotka Danga Uatara.

Prvi gol je postignut u 19. minutu, kada je Vilson, posle dodavanja Uatare, primio loptu na ivici šesnaesterca, prošao između dvojice defanzivaca i snažno šutirao.

U 32. minutu, Mikel Damsgor je poslao loptu u prostor za Uataru, koji je povukao za sobom Harija Megvajera i Lisandra Martinesa pre nego što je pronašao samog Vilsona kojem nije bilo teško da povisi na 2:0.

Saradnja Uatare i Vilsona predstavlja tek treći put u istoriji da je neki gostujući igrač upisao dve asistencije za istog saigrača na utakmici Premijer lige na Old Trafordu. Prethodno su to učinili Džejms Milner za Marija Balotelija u oktobru 2011. i Mohamed Salah za Luisa Dijaza u septembru 2024. godine.

Tačku na utakmicu na Old Trafordu stavio je u 82. minutu Kristofer Ajer koji se najbolje snašao posle kornera i gužve u šesnaestercu, a ubedljivu pobedu Brentforda je u prvom minutu nadoknade vremena potvrdio Kevin Šade.

Brentford je upisao petu pobedu od početka šampionata i sada je peti na tabeli sa 20 bodova. Ekipa Maurisija Poketina, kojem je ovo bio prvi meč na Old Trafordu od dolaska u klub, nalazi se na 19, pretposlednjem mestu sa osam osvojenih bodova.

(Beta)