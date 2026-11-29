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Kristijano Ronaldo je jedan od najboljih fudbalera svih vremena, prema mišljenju mnogih najbolji. Tokom bogate karijere tresao je mreže širom Evrope i sveta. Ipak, postoje klubovi protiv kojih je igrao više od jednom, a da nije uspeo da postigne pogodak, a među njima se nalazi i beogradski Partizan.

Prema dostupnim statističkim podacima, na Ronaldovoj listi klubova protiv kojih je odigrao najmanje dve utakmice, a da nije postigao nijedan gol, nalaze se 23 ekipe, a među njima je i Partizan.

Protiv crno-belih pre 24 godine

Zanimljivo je da je Portugalac protiv crno-belih igrao još na početku profesionalne karijere, kada je nosio dres lisabonskog Sportinga.

Prvi duel odigran je 19. septembra 2002. godine u Lisabonu, kada je Partizan pobedio sa 3:1 u prvom kolu Kupa UEFA. Revanš je usledio 3. oktobra u Beogradu, a utakmica je završena rezultatom 3:3.

Tada sedamnaestogodišnji Ronaldo je igrao u oba susreta, ali nije uspeo da se upiše u strelce. U revanšu je zabeležio asistenciju za pogodak Kutuzova.

Partizan je eliminisao Sporting ukupnim rezultatom 6:4 i ostao jedan od klubova protiv kojih jedan od najboljih fudbalera u istoriji nikada nije postigao gol.

Ko je sve na listi?

Pored Partizana, na ovom nesvakidašnjem spisku se nalaze sledeći klubovi:

Benfika, Lil, Seltik, Vulverhempton, Beira Mar, Belenenseš, Kjevo, Kristal Palas, Žil Vinsente, Lids, Legija, Lokomotiva Moskva, Maritimo, Nasional, Omonija, Persepolis, Šefild junajted, Sparta Prag, Vitorija Gimaraeš, Vitorija Setubal, Jang bojs i Union Leirija.

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