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Rad Alberta Rijere na klupi Crvene zvezde ponovo je u centru pažnje turske sportske javnosti. U redovima Galatasaraja sa velikim interesovanjem prate svaki korak 44-godišnjeg Španca u Beogradu, pošto u njemu vide jednog od najozbiljnijih kandidata za budućeg šefa stručnog štaba trofejnog kluba iz Istanbula.

Iako konkretni pregovori još nisu na vidiku, Rijera zauzima visoko mesto u dugoročnim planovima velikana sa Bosfora. Prema pisanju turskog lista „Fotospor“, dodatni impuls ka njegovom eventualnom dolasku mogao bi da stigne već u ponedeljak - ukoliko Dušan Vlahović pomogne Bešiktašu da savlada aktuelnog šampiona u velikom istanbulskom derbiju.

1/11 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Www.crvenazvezdafk.com

Pritisak na Buruka i preokret na listi kandidata

Sadašnji trener Galatasaraja Okan Buruk (52) obeležio je prethodne sezone osvajanjem četiri uzastopne titule prvaka države, uz po jedan trofej u Kupu i Superkupu Turske. Uprkos tim rezultatima, ni on nije pošteđen kritika i pritiska javnosti, zbog čega se u tamošnjim medijima već spekuliše o njegovom nasledniku kada dođe vreme za rastanak.

Dok su se do sada u prvi plan isticala domaća rešenja, pre svih Arda Turan kao glavni favorit, a potom i Selčuk Inan i Ugur Učar, informacije „Fotospora“ ukazuju na to da bi moglo doći do velikog preokreta u izboru.

Posebna pažnja 17. decembra

Koliko su u Istanbulu ozbiljni u nameri da isprate rad svog nekadašnjeg igrača i pomoćnog trenera, govori podatak da će Rijera biti pod posebnom lupom 17. decembra. Tada će Crvena zvezda u okviru Lige konferencije odmeriti snage sa Trabzonom, što će čelnicima Galatasaraja poslužiti kao idealna prilika da se na delu uvere u trenerski stil španskog stručnjaka protiv dobro poznatog rivala iz turskog prvenstva.

Rezultati na Marakani i veza sa Istanbulom

Rijera nikada nije skrivao ambiciju da se jednog dana vrati u Istanbul u ulozi glavnog trenera, a trenutni rezultati sa crveno-belima idu mu u prilog - na klupi Zvezde ostvario je učinak od 15 pobeda, tri nerešena ishoda i svega dva poraza. Povezanost sa Galatasarajem je višestruka, budući da je nosio dres tog kluba, a upravo je tamo započeo i trenersku karijeru kao pomoćnik Fatiha Terima u periodu od 2020. do 2022. godine.

Pre angažmana u Beogradu, Rijera je već beležio trofejne rezultate u Sloveniji: sa ljubljanskom Olimpijom osvojio je duplu krunu (prvenstvo i kup) u sezoni 2022/23, dok je pehar nacionalnog kupa podigao i kao trener Celja. Ipak, na Marakani ozbiljno računaju na njega na duže staze, o čemu svedoči i važeći ugovor potpisan do 30. juna 2028. godine.

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