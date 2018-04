FIFA je pozvala sve čitaoce sajta da predlože slogane koji bi mogli da se nađu na autobusima ekipa, a zatim je odabrala tri koji su se našli u najužoj konkurenciji za svaku zemlju koja učestvuje na Mundijalu.

Za Srbiju su odabrana sledeća tri slogana:

- "BECAUSE, WE ARE THE TEAM" (Jer, mi smo tim)

- "Jedan tim, jedan san - Srbija!"

- "Izaberi svoj put do pobede!"

Za vašeg favorita možete glasati na zvaničnom sajtu FIFA.

