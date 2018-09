ĆIRO BLAŽEVIĆ ZA KURIR: Nabijem na KU.AC sve koji misle da će Zvezdu puniti u LŠ!

Zamena uloga u regionu Zvezda u Ligi šampiona, a Dinamo u Ligi Evrope bili su povod da pozovemo trenersku legendu za komentar novog poretka.

Počeli smo od Zvezde...

- Rezultat koji su napravili zaslužuje fim, bilo je vrlo dramatično, nisam gledao, ali su mi sve prepričali. Jako mi je drago zbog uspeha Zvezde - počeo je priču Miroslav Blažević.



U jednom momentu Salcburg je imao dva gola prednosti i gotovo sve na svojoj strani?

- Ekipa gubi 2-0 i uspeva da okrene, pa to je samo potvrda visokog morala. Malo ko je to u stanju napraviti. Samopouzdanje im je baš veliko, a tako to je dokaz i da su visoke patriotske dužnosti igrači. Vratila je Zvezda sjaj koji je pripada, to je veliki klub, koji nikome nije nepoznanica. Ovim rezultatom afirmišu fudbal u regionu.



Napoli, PSŽ i Liverpul. Ovde su već počeli komentari da će Zvezda primati po pet golova od ovih svetskih giganata?

- Šta? Ma, nabijem ti ja na ku.ac sve te što tako pričaju! Idiota ima svuda, što ima uopšte daješ na značaju? Ko ih j.ebe! Šta me to pitaš?



Izvinjavam se, nisam mislio ništa loše, prosto, počeli su mnogi da iznose stavove da smo mi daleko od tog nivoa fudbal? Evo, za vikend PSŽ dao lagana četiri u prvenstvu...

- Ma, nemoj. To su oni isti što kada pobedimo 5:0, kažu, ovi pustili ili ovi ništa ne znaju. Sine moj, nemoj da me nerviraš.



Neću onda više o tome, kažite mi još za Dinamo, oni su za razliku od Zvezde imali LŠ u svojim rukama, ali su sve prosuli?

- Bili su jako blizu posle 1:1 u Bernu, imali su rezultat, ali sve su izgubili u par minuta.



Sudija, Bjorn Kujpers je lepo pogurio Jang Bojs?

- Kakav sudija, vodiš 1:0, imaš dobar rezultat iz prvog meča, pusti mi sudiju nije on kriv - u svom stilu poručio je legendarni trener.

M. Bjelinić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir