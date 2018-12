Mesi je na svom Instagram profilu objavio video na kom je u glavnoj ulozi njegov trogodišnji sin Mateo. Srednji sin slavnog Argentinca na snimku urnebesno đuska uz poznati hit "Sexy and I know It".

Mateu su sa kasnije pridružili i stariji brat Tijago (6) i najmlađi Ćiro, koji je rođen u martu ove godine.

