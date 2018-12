IDI KUĆI, SPREMAJ RUČAK! KAKVA PROSTAČINA: Kosanović brutalno izvređao novinarku, a onda jasno stavio do znanja da se uopšte NE KAJE zbog toga!

Trener Napretka Milorad Kosanović na konferenciji za štampu izvređao je novinarku Sportskog žurnala Sanju Milutinović samo zato što mu je postavila pitanje koje njemu nije odgovaralo.

On je toliko daleko otišao da je Milutinovićevoj rekao da joj je bolje da se ne bavi fudbalom nego da ide da sprema ručak.

- Ne mogu da slušam gluposti, gospođa umislila da poznaje fudbal. Idi kući i spremaj ručak - izjavio je Kosanović i u tom trenutku napustio konferenciju.

Novinarka Sportskog žurnala Sanja Milutinović, koja je napadnuta od strane trenera Napretka, kazala je za Kurir je da ozbiljno razmišlja da tuži Kosanovića.

- Naš sukob datira od marte ove godine i utakmice Napretka protiv Crvene zvezde u Beogradu. Ja sam prenela autentično njegovu izjavu gde se on pronašao uvređenim i od tada naši odnosi nisu dobri. Ja protiv njega nemam ništa lično i smatram da je stručnjak koji je dosta pomogao srpskom fudbalu, ali smatram da to što radi nije korektno i da ne priliči čoveku koji to toliko dobrih stvari za Napredak i naš fudbal. Zbog ovog incidenta ozbiljno razmišljam da podnesem tužbu protiv Kosanovića zbog polne diskrimnacijem. Baš bih volela da vidim kako bi reagovao da neko njegovu ćerku na taj način vređa - istakla je Sanja Milutinović

foto: Starsport©

Tera po svom

Kosanović: Nisam uradio ništa strašno Povodom ovog slučaja pozvali smo i trenera Napretka, koji ne vidi ništa loše u tome što je izvređao novinarku. - Ne pričam sa dotičnom godspođom već duže vreme i ne vidim ništa strašno to što sam rekao. Nisam tip trenera koji ćuti i ne plaćam novinare da bi izašao u nekom mediju i govorim ono što mislim. Treba neki da se zapitaju zašto ne sme da bude mog imena u tom listu i zašto je sve što je vezano zabranjeno. Ona ne zaslužuje komentar - kazao je Kosanović, a na pitanje da je neprimereno da se žena na taj način degradira, kratko je odgovorio: - Niti sam ja muškarac od 100 godina, niti je ona žena od 200. To što ona radi već duže vreme je seljačka varijanta

Kurir

Autor: Kurir