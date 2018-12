TRENER SITIJA VERUJE U SVOJ TIM Gvardiola: Mančester je napredovao od osvajanja titule!

Siti je uz brojne rekorde prošle sezone osvojio šampionsku titulu, a u vrhu je i ove jeseni, na drugom mestu na tabeli zaostaje za vodećim Liverpulom četiri boda.

"U pojedinim detaljima smo bolji nego prošle sezone, što je normalno, pošto smo proveli više vremena zajedno. Napredovali smo u pripremi mečeva, visokom presingu koji možemo da iskoristimo, imamo više mogućnosti da iz odbrane krenemo u napad i čvršći smo kada se branimo", rekao je Gvardiola za Skaj.

Mančester siti je prošle sezone, 15. aprila obezbedio titulu, pošto je Junajted izgubio na domaćem terenu od Vest Bromviča sa 0:1. Nedelju dana pre toga Siti je propustio da osvoji titulu pošto je izgubio od gradskog rivala sa 2:3, uprkos tome što je imao dva gola prednosti.

Taj poraz došao je izmedju dve četvrtfinalne utakmice Lige šampiona i eliminacije od Liverpula.

Gvardiola je rekao da je, iako je poraz od Junajteda bio razočaravajući, znao da će njegova ekipa osvojiti titulu, pošto je dobro reagovala odmah u narednom meču i pobedi protiv Totenhema (3:1).

"Čak i u utakmicama u kojima vodiš 2:0 ili 3:0, na 20 minuta do kraja, ja i dalje nisam miran i nikada ne mislim da je gotovo. Ali, u toj utakmici, način na koji smo reagovali posle četvrtfinala Lige šampiona i poraza od Junajteda, način na koji smo igrali prvih 10, 15 minuta, znao sam da ćemo osvojiti titulu", naveo je on.

Španski trener rekao je da ga je impresioniralo to koliko je njegova ekipa bila konstantna u prošloj sezoni.

"Naravno, gubili smo bodove, to se dešava, ali posle toga smo se uvek vraćali i to je za mene najvažnije. Kada osvajate kupove ili Ligu šampiona, morate da budete dobri u šest ili sedam utakmica, ali u Premijer ligi to morate na svaka tri dana, zbog čega najviše volim titulu", rekao je Gvardiola.

Kurir sport/Beta

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir