ZVEZDA ISPISALA ISTORIJU, NEPONOVLJIVI NOVAK, ORLOVI NA MUNDIJALU... Po ovim sportskim događajima Srbi će pamtiti 2018. godinu

Ovo su najvažniji događaji u srpskom sportu u godini za nama.

NASTAVAK USPEHA I PLASMAN U LIGU ŠAMPIONA FUDBALSKOG KLUBA CRVENA ZVEZDA

Najtrofejniji fudbalski klub u Srbiji Crvena zvezda 2018. godinu počeo je eliminacijom od CSKA u Ligi Evropa, ali vraćena je titula šampiona države. Usledile su kvalifikacije za Ligu šampiona na leto, vezani trijumfi krunisani duelom sa Salcburgom u baražu. Prva utakmica u Beogradu završena je bez golova, a u revanšu se činilo da će crveno-beli ispasti i ponovo igrati Ligu Evropa. Ipak, srpski klub je bio dobar u završnici utakmice u Austriji i sa dva gola došao do senzacionalnog plasmana u grupu. Tu su Zvezdu čekale velike ekipe, Pari Sen Žermen, Liverpul i Napoli i nekadašnji šampion Evrope nije mogao mnogo da se nada. Zvezda je završila kao poslednja, četvrta, ali se dobro predstavila medju najboljima uz četiri osvojena boda u jakoj konkurenciji. Kruna sezone bila je velika pobeda protiv Liverpula u Beogradu.

POVRATAK NOVAKA ĐOKOVIĆA U VRH SVETSKOG TENISA

Najbolji srpski teniser i jedan od najboljih svetskih tenisera svih vremena imao je kriznu 2017. godinu, a ni početak 2018. nije nagoveštavao da će biti bolje. On se, posle operacije lakta, na neverovatan način vratio u vrhunsku forme i sa 22. pozicije na ATP liste vratio na vrh. Tokom godine je osvojio dva grend slem trofeja, na Vimbldonu i Ju-Es openu, ali je mnogo veći podvig to što je trijumfom na turniru u Sinsinatiju, osvojio takozvani "Zlatni masters". Iako godinu nije uspeo da završi trofejom na završnom turniru master serije u Londonu, 2018. je bila njegova i završio je sezonu kao prvi na ATP listi, ispred tradicionalno najvećih rivala, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

KONTROVERZE OKO FUDBALSKE REPREZENTACIJE SRBIJE I KANDIDATURE ZA EP I SP

Fudbalska reprezentacija Srbije je posle osam godina igrala Svetsko prvenstvo, na kojem se nije proslavila pod vodjstvom selektora Mladena Krstajića. Uoči šampionata javnost je bila iznenadjena pojedinim odlukama o pozivanju, odnosno nepozivanju igrača. U Rusiji je počelo dobro, pobedom nad Kostarikom, ali je potom usledio kontroverzni meč sa Švajcarskom. Srbija je vodila, sve je išlo dobro, ali je usledio sunovrat i poraz. Treća utakmica protiv Brazila mogla je da donese plasman u osminu finala, ali su očekivanja bila nerealna, protivnik je očekivano pobedio i srpski tim je završio učešće. Krstajić je posle takmičenja ostao na klupi nacionalnog tima, koji je potom igrao novoformiranu Ligu nacija, u kojoj je izborila plasman u viši rang. Ipak, Liga nacija je ostala u senci novih skandala, u kada se nekoliko igrača javno usprotivilo Krstajiću, a povodom dešavanja na samom prvenst vu sveta za koje se za vreme turnira ništa nije znalo, pre svih igrač Kristal Palasa Luka Milivojević. Srbija, Grčka, Bugarska i Rumunija potvrdili su zajedničku kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva 2028. i Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine.

foto: Starsport©

SRPSKE ODBOJKAŠICE ŠAMPIONKE SVETA

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije prvi put u istoriji osvojila je titulu šampiona sveta. Srpske odbojkašice su bile furiozne na početku, sa svih pet pobeda u prvoj fazi, potom su u drugoj pretrpele dva poraza, koja ih nisu omela i prošlo se u treću, gde su izabranice selektora Zorana Terzića bile bolje od Italije i domaćina i prošle u polufinale. Tamo je pobedjena Holandija, a potom u finalu Italija posle velike borbe i pet setova. Cela ekipa je igrala dobro, a posebno se istakla fantastična Tijana Bošković koja je izabrana za najbolju na prvenstvu. U idealnom timu bila je i Milena Rašić. Muška odbojkaška reprezentacija pre toga nije imala uspeha poput ženske, pošto je na Svetskom prvenstvu u Bugarskoj i Italiji osvojila četvrto mesto. Iako su se odlično borili tokom dugog i napornog takmičenja, nezabeleženog u odbojkaškoj istoriji, u samoj završnici nisu uspeli da izdrže i prvo su ubedljivo poraženi o d Brazila u borbi za finale, i potom od SAD u utakmici za bronzanu medalju.

TRADICIONALNA DOMINACIJA VATERPOLO REPREZENTACIJE SRBIJE NA EP

Srpski vaterpolisti su navikli naciju na trofeje, a tako je bilo i u 2018. godini. Predvodjeni selektorom Dejanom Savićem, vaterpolisti su odbranili titulu šampiona Evrope na takmičenju u Španiji, gde je u finalu pobedjen domaćin. Do finala su pobedjeni svi rivali, a to je učinjeno i u borbi za zlatnu medalju, ali dramatično posle peteraca. Kapiten ekipe Filip Filipović izabran je za najboljeg na šampionatu. To je bila četvrta uzastopna titula kontinentalnog šampiona za Srbiju, a ukupno osma. Vaterpolisti su ove godine bili najbolji i na Mediteranskim igrama, dok su na FINA kupu zauzeli treće mesto. Klupski, za razliku od reprezentativnog vaterpola, ne beleži uspehe, a 2018. godine je i potresen skandalom oko statusa Partizana i njegovim sporom oko Sportskog centra Banjica. U Ligi šampiona učestvuje Crvena zvezda i niže poraze.

KOŠARKAŠI CRVENE ZVEZDE PREDALI REGIONALNI TRON

Košarkaški klub Crvena zvezda je u poslednjih nekoliko godina bio neprikosnoven u ABA ligi, koja je donosila i učešće u Evroligi. Nova sezona donela je smenu generacije, otišlo je mnogo standardnih igrača, a novi tim pod vodjstvom trenera Dušana Alimpijevića nije uspeo da uradi ono što je radjeno tri godine zaredom i titula regionalnog šampiona prepuštena je ekipi Budućnosti. Finale je bilo kontroverzno, iz Crvene zvezde su se žalili na sudjenje, ali je bilo jasno da Alimpijević nije dorastao zadatku i Crvena zvezda je ostala bez ABA trofeja, a samim tim i učešća u Evroligi. To je bilo prvi put od 2001. godine da jedan srpski tim nije izborio učešće u Evroligi. Posle regionalnog finala, Alimpijević je smenjen, na klupu je postavljen njegov pomoćnik Milenko Topić i Zvezda je osvojila titulu u srpskom šampionatu, četvrtu vezanu. Zvezda je izgubila trofej u Kupu Radivoja Koraća, u finalu je pobedio "večiti" rival Partizan, što je bio prvi trofej za crno-bele od 2014. godine. U taboru "večitog" rivala, posle pet uzastopnih poraza trener crno-belih Nenad Čanak podneo je ostavku i zamenio ga je Italijan Andreja Trinkijeri, prvi strani trener u istoriji Partizana. U ovoj sezone oba beogradska kluba takmiče se u Evrokupu i prošli su u TOP 16 fazu.

IVANA ŠPANOVIĆ MEDJU NAJBOLJIMA

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović je u 2018. godini potvrdila da je jedna od najboljih na svetu kada je reč o njenoj disciplini skok u dalj. Kontroverzni gubitak medalje na Svetskom prvenstvu godinu pre, kada je zbog broja na ledjima ostala bez željenog rezultata, nije je sputao da nastavi sa dobrim rezultatima u novoj. Ona je na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Birmingemu bila najbolja i skokom od šest metara i 96 centimetra osvojila zlatnu medalju. Ipak, sezonu nije uspela da upotpuni jer je na Evropskom prvenstvu u Berlinu zbog povrede morala da propusti finale.

NOVI KOŠARKAŠKI FORMATI I SRBIJA U BORBI ZA SVETSKO PRVENSTVO

Novi sistem kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će se 2019. godine održati u Kini, doneo je mnogo polemike, a priča se svela na loše odnose Fibe i Evrolige. Reprezentacije ne nastupaju u najjačim sastavima, s obzirom na gust kalendar, pa tako i srpski tim. Nedostaju NBA igrači, što je bio slučaj i prethodnih godina, ali nema i velikog broja evroligaških. Pojavljuju se tek sporadično u timu, kada im klubovi to dozvole. Srbija još nije izborila plasman. Sa četiri pobede i dva poraza izboren je plasman u drugu fazu, gde Srbija dva kola pre kraja zauzima treće mesto, koje joj je i potrebno za plasman. Ekipa selektora Aleksandra Đordjevića je ipak u dobroj poziciji, pa će u duelima sa Estonijom i Izraelom početkom naredne imati priliku da prodje.

foto: FIBA

Godina je donela uspeh mladoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije, koja je u uzrastu do 18 godina, predvodjena najboljim igračem turnira u Letonij i Markom Pecarskim, osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, ukupno četvrtu u tom uzrastu. Basketaši 3x3 su u tom sportu praktično navikli naciju na uspehe, a 2018. su treći put uzastopno postali šampioni sveta, na takmičenju u Manili. Takodje, osvojili su i Evropsko prvenstvo u Rumuniji, jedini trofej koji im je nedostajao.

SRPSKI SKIJAŠI NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA U PJONGČANGU

Četvoro srpskih skijaša Nevena Ignjatović, Marko Vukićević, Marko Stevović i Damir Rastić učestvovali su na 23. Zimskim olimpijskim igrama. Najbolji rezultat delo je Nevene Ignjatović, pošto je osvajanjem 14. mesta u alpskoj kombinaciji ostvarila najbolji rezultat u istoriji Srbije.

foto: OKS

SRPSKI RUKOMET U POTRAZI ZA SREĆOM

Rukometne reprezentacije u muškoj i ženskoj konkurenciji nisu navikle poslednjih godina srpsku sportsku javnost na uspehe, pa ništa bolje nije bilo ni 2018. kada su rukometašice osvojile 11. mesto na EP u Francuskoj, a rukometaši 12. mesto na EP u Hrvatskoj. Sve to je, ipak, ostalo u senci skandala oko takmičenja u mladjim kategorijama, koje je Srbija trebalo da organizuje. Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo juniorki trebalo je da se igraju u Kragujevcu, a u grupi se nalazila i selekcija Kosova. Rukometni savez Srbije je turnir iz Kragujevca odlučio da pomeri u Kovilovo, ali su usledili protesti, da bi državni organi na kraju zabranili održavanje. Evropska rukometna federacija je isključila srpski tim i na tome se završio ceo slučaj.

foto: Rukometni savez Srbije

