ISKREN DO BOLA Mihailo Ristić: Drago mi je što mi nisu priznali gol protiv Crvene zvezde!

Mihailo Ristić iza sebe ima polusezonu za zaborav u dresu Sparte iz Praga. Jedan od najtalentovanijih đaka Zvezdine omladinske škole svestan je da na proleće mora da oživi karijeru. Mentalno je dovoljno jak da krene iz početka.

Krasnodar sa kojim ima ugovor do juna 2022. godine dočekaće ga u januaru na prozivci, ali je pitanje hoće li ostati u Rusiji. Za Kurir po prvi put priča o golu koji je dao Crvenoj zvezdi u dresu Krasnodara u plej-ofu za plaman u Ligu Evrope, a koji je poništen, kao i danima na Marakani, te mogućem povratku u voljeni klub.



Šta se to dešava u Sparti sa tobom?

- U Spartu sam došao jer su u dva navrata izrazili želju da me dovedu i barem po priči, mnogo se računalo na mene. Italijan Stramaćoni me je hteo u ekipi, međutim nedugo nakon mog dolaska dobio je otkaz. Postavljen je novi sportski direktor i od tada neke stvari nisu funkcionisale. Bukvalno mi šansu nisu dali, iako sam na pripremama bio najbolji strelac - počeo je priču za Kurir Mihailo Ristić.



Da li je odlazak u Spartu bio greška?

- Ovo što se meni desilo u Sparti, sumnjam da je ikome moglo da se dogodi. Ili barem ja nisam čuo da jeste. Bukvalno sam u situaciji da mi pojedini pomoćni treneri prilaze u neverici i kažu "ne mogu da verujem da ne igraš u ovom klubu". Pametnom dosta! Mnogo bih imao da kažem, ali nema potrebe, ovaj period ostavljam iza sebe, napredovao sam i izvukao neke važne pouke. Vreme će pokazati koliko vredim i ko je bio u pravu.



S kim se najviše družiš u Pragu? Da li su to saigrači Srđan Plavšić i Uroš Radaković, bivši igrači Crvene zvezde? Tu je i Vukadin Vukadinović.

- Mnogo nas je sa ovih prostora u Pragu. Plavša, Radak, Vukadin, Eldar Ćivić... Tu je i nekoliko naših momaka koji igraju za Duklu. Druženje je super, ima nas, držimo se zajedno.



Da li se družiš sa Kangom?

- Znamo se iz Zvezde. Odlično smo se slagali u Pragu.

foto: Saša Pavlić



Uskoro ti ističe ugovor o pozajmici sa Spartom, da li ostaješ u Pragu, ili se vraćaš u Krasnodar?

- Da, ističe mi pozajmica na kraju godine i poprilično sam siguran da neću ovde nastaviti karijeru. Da li nazad u Krasnodar ili negde drugde... Nisam siguran...

Kakva je situacija sa Krasnodarom? Zašto su odlučili da te pošalju na pozajmicu?

- U Krasnodaru sam stvarno odlično počeo, međutim od te povrede stvari su krenule lošim tokom. Tamo je konkurencija velika, a odluka kluba je bila da idem na pozajmicu zbog veće minutaže.

Posebno je ostala u sećanju ona tvoja utakmica protiv Zvezde i onaj nepriznati gol u plej-ofu za Ligu Evrope. Tada si bio najbolji na terenu. Kakva sećanja budi taj meč?

- Ta utakmica je sigurno nešto što neću zaboraviti nikada. Sigurno najteža u dosadašnjoj karijeri. Nisam baš najponosniji na sebe jer sam odigrao kako sam odigrao. Drago mi je što taj gol nije priznat, jer da jeste, neke stvari verovatno ne bi bile iste.

U Krasnodaru je Uroš Spajić, da li se čuješ sa njim? Da li bi voleo da se vratiš u Rusiju?

- Nisam se čuo sa Spajom, ali vidim da su ga odlično prihvatili, ekipa je u sjajnoj formi. Drugi su na tabeli, mogu da se bore za titulu. Drago mi je zbog Krasnodara- U kontaktu sam sa nekim ljudima iz Rusije, prenose mi sve. Voleo bih da se vratim, ali prioritet mi je da igram, videćemo šta je najbolja opcija.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kako ti se čini Crvena zvezda ove sezone, ušli su u Ligu šampiona, napravili ogroman uspeh?

- Ova generacija Zvezde je mnoge snove svih nas pretvorila u javu. Ako ovo što ti momci postižu nije ono što je svaki od nas želeo, ja onda ne znam šta jeste. Zbog njih klinci počinju da navijaju za Zvezdu. Svaka im čast i nadam se da je ovo samo početak. Zvezda je konačno tamo gde joj je i mesto.

Da li se možda čuješ sa nekim ljudima ili fudbalerima iz Crvene zvezde?

- Naravno, sa mnogima. Zvezda je nešto drugo, možda fizički odeš odatle, ali zapravo se ne odvajaš! Zvezda je deo svih nas, stvar kućnog vaspitanja.

Da li možda razmišljaš o povratku u Crvenu zvezdu? Makar na pozajmicu.

- U Zvezdu bih se rado vratio i siguran sam da jednog dana hoću. Da li sada, ili za nekoliko godina... Nisam siguran da znam odgovor na to pitanje.

Kako gledaš na to što je prodaja Zvezdine dece, Jovića, Grujića, Jovanovića, Rajkovića i tebe donela stabilizaciju kluba?

- Pa, ta priča o Zvezdinoj deci, nama petorici Luki, Vuletu, Gruji, Rajku i meni, je po mnogim stvarima specifična. Na našu žalost, to vreme nije bilo baš bajno za klub. Morali su da nas prodaju kako bi Crvena zvezda nastavila da funkcioniše normalno. Svako od nas je bio od izuzetnog značaja za klub i drago mi je da smo baš mi bili ti, zbog kojih je gigant stao na noge. Opet ostaje žal... Zamislite šta bi bilo da je tih pet dečaka došlo u prvi tim nekoliko godina kasnije.

foto: Privatna Arhiva

Klub je uspeo da izađe iz krize, ali sem Luke Jovića, niko od vas nije napravio nešto veliko u inostranstvu. Zašto?

- Svako vodi svoju borbu, svako od nas traži sebe. Fudbal danas je drugačiji, stvari se menjaju preko noći, naše je da ćutimo i treniramo. Verujem da će svako od nas doći po svoje. Mislim da to najbolje ide Luki trenutno. To za mene nije iznenađenje. Ko je trenirao i igrao sa njim, zna o kakvom talentu se radi. Ovo što mu se danas dešava, ja sam znao da će se dogoditi pre četiri godine. Uopšte nisam iznenađen.

Kad bi poredio kvalitet fudbala u Rusiji, Češkoj i Srbiji, kakav bi raspored napravio i zašto?

- U Rusiji je trenutno na najvišem nivou i raste iz godine u godinu. Mislim da je u Srbiji najveći problem pristup obavezama, znamo svi naš mentalitet. Pored toga mislim da smo jedna od talentovanijih zemalja u regionu. U Češkoj recimo prvo i osnovno je fizička sprema, teretana i kilometraža. Tehnika na poslednjem mestu - jasan je Mihailo Ristić.

Pozicija u timu Nisam levi bek! Imao si problem da u Zvezdi kada si promenio poziciju i sa veznog igrača prekomandovan na levog beka. Opet, u Krasnodaru si igrao veznog. Da li ti je to napravilo problem?

- Pa, mislim da sam na toj utakmici u Rusiji najbolje pokazao koja je moja pozicija. Otada su me tamo gledali isključivo kao ofanzivnog veznog, u Sparti takođe.

Dva učitelja Lalatoviću hvala, Grofu poštovanje U Zvezdi su te trenirali Nenad Lalatović i Miodrag Grof Božović. Šta možeš reći o njima? Po čemu ih pamtiš?

- Svaki od trenera sa kojima sam radio će po nečemu ostati specifičan za mene. Lala je stao iza mene dok sam bio klinac, pružio mi šansu. Da nije bilo njega ko zna šta bi bilo sa mnom. Neizmerno sam mu zahvalan na svemu. Grof i ja smo imali specifičan odnos i uzajamno poštovanje. Taj period u Zvezdi je najlepši u mojoj karijeri, kao i u karijerama svih nas iz te generacije, siguran sam. Momci znaju o čemu pričam.

Crveno-belo leto Što ne odoh u Salcburg?! Gde si sve pratio Crvenu zvezdu tokom leta?

- Plavša, Vukadin, Radak i ja smo bili na tribinama stadiona u Trnavi. Gledali smo Zvezdu protiv Spartaka. Nije nam teško palo, iako je put bio dug i naporan. Hteli smo i u Salcburg, ali nam obaveze nisu dozvolile.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir

Autor: Kurir