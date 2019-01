MURINJO UŽIVA BEZ POSLA: Evo šta Portugalac sada kaže o Mančester junajtedu i pričama da preuzima Benfiku

"Nisam dobio ponudu, a i da jesam, prvo bi predsednik Benfike i klub saznali moju odluku", rekao je Murinjo za portugalske medije.

"Ali, mislim da mogu da kažem da nemam nameru da se vraćam poslu u Portugalu. Dobro mi je u ovom trenutku. Sada nisam opcija za Benfiku, ništa više od toga", dodao je Portugalac, koji je prošlog meseca dobio otkaz u Junajtedu posle dve i po godine.

Benfika je prošlog četvrtka ostala bez trenera, pošto je Ruj Vitorija napustio klub.

Murinjo je kazao i da ne želi da govori o otkazu u Junajtedu.

"Naučio sam da kada napustite klub ne idete okolo i pričate o tome, ne perete prljav veš u javnosti. Druga stvar koju sam naučio je da da poštujete klubove koji me žele, ali i one koji me ne žele", naveo je Murinjo.

(Beta, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir