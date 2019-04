Stefano Pioli je ranije danas podneo ostavku, posle niza od sedam utakmica bez pobeda, a veliki broj italijanskih medija prenosi da će njegov naslednik biti Montela.

Mediji prenose da je Montela s klubom već dogovorio osnovne uslove i to ne samo do kraja ove sezone, već do juna 2020.

Montela je već vodio Fiorentinu od 2012. do 2015. godine.

On je nakon odlaska iz kluba radio u Sampdoriji, Milanu i Sevilji.

(Beta, Foto: AP)

