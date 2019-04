POBEDA JE IMPERATIV! Gobeljić pred derbi: Motivisani smo i potpuno fokusirani!

"Motivisani smo i potpuno fokusirani na utakmicu. Svaki meč u plej-ofu je izuzetno važan, a 'večiti' derbi ima još veću težinu. Zato naporno treniramo i pripremamo se kako bismo se pokazali u što boljem svetlu. Imperativ nam je da osvojimo nova tri boda i da napravimo još jedan veoma bitan korak ka osvajanju titule. Ostalo je još malo do kraja ove duge sezone, želimo da je privedemo kraju na najbolji mogući način", rekao je Gobeljić za klupski sajt.

Zvezda i Partizan će se sastati u četvrtak u trećem kolu plej-ofa Super lige Srbije.

Gobeljić je naveo da gust raspored ne utiče na ekipu.

"Navikli smo na izuzetno gust raspored, od jula igramo u ovom ritmu. Pokazali smo mnogo puta do sada da to na nas ne ostavlja posledice. Prirodno je da u nekom trenutku dodje do zamora, ali naša ekipa radi sve kako bismo se što brže oporavili. Raduje nas činjenica da nemamo većih problema sa povredama. Nadam se da ćemo svi biti potpuno zdravi i spremni da se borimo na derbiju", kazao je Gobeljić.

Pozvao je navijače da podrže Zvezdu.

"Svi znamo koliko je važan momenat, zato nema potrebe posebno naglašavati našim navijačima koliko će nam njihova podrška značiti. Znaju oni to, uvek su uz nas. Dali su nam jak vetar u ledja i posle susreta sa Čukaričkim i to nam mnogo znači. Derbi je posebna utakmica za sve nas, zato očekujem pune tribine i lep, pravi fudbalski ambijent. Upravo će pesma zvezdaša biti ono što će nas nositi na terenu", rekao je Gobeljić.

